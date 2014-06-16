بوعزقي يجدد التأكيد على أهمية الأمن الغذائي

جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها الجزائر للأمن الغذائي باعتباره رافدا من روافد تحقيق الامن والاستقرار.

وقال الوزير في تصريح لواج على هامش المنتدى والمعرض الزراعي الأردني الدولي الاول الذي تحتضنه منطقة البحر الميت بالأردن بأن الجزائر "حاضرة في هذا الحدث بقناعة منها لأهمية ودور الامن الغذائي في العديد من النواحي خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والامنية " معتبرا بان "الجزائر تعي جيدا مدى اهمية بذل المزيد من الجهود للوصول الى تحقيق أمن غذائي وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إيلاء القطاع الفلاحي الاولوية في برنامج عمل السلطات العليا للدولة".

وفي هذا الصدد ذكر بوعزقي بسعي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عبر برنامجه الى "تكريس خيار الامن الغذائي كأحد مقومات الوحدة الوطنية والحرص على جعل قطاع الفلاحة في صميم اهتمامات الدولة لان ذلك يساهم --كما قال--في تعزيز هذه الوحدة ".

كما اشار الى ان ما دأب الاْردن على القيام به من خلال تنظيم المنتدى والمعرض "تعمل عليه الجزائر بمنطق اكثر بعدا وقوة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية"ي لافتا الى ان الرئيس بوتفليقة قارن "مسألة الامن الغذائي بالسيادة الوطنية".

وحسب بوعزقي فان المشاركة " الفعالة والجدية للكثير من القطاعات وممثلي الحكومة في الجلسات الوطنية الاخيرة للفلاحة فضلا عن خطاب رئيس الدولة وكل ما تضمنه من ارشادات وتعليمات وتوجيهات " دليل علو وضوح الرؤية لدى السلطات العليا للبلاد في اهمية دور الفلاحة وما يجب ان تقوم به كبديل اقتصادي حقيقي ومحرك للنمو الاقتصادي بامتياز".