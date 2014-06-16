الأمن الوطني يرافق تلاميذ المؤسسات التربوية نفسيا

أطلقت مصالح الامن الوطني على غرار كل من أمن ولاية بومرداس، البويرة والبيض بالتنسيق مع مديرية التربية حملات المرافقة النفسية للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية المشوار الدراسي، حيث تدخل العملية في إطار تفعيل السياسة المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تقريب الشرطة من المواطن والتعامل مع مختلف شرائح المجتمع، أين أشرف على هذه الحملة إطارات وأخصائيين نفسانيين تابعين للأمن الوطني، أين قاموا بتنظيم عدة خرجات ميدانية على مستوى المتوسطات والثانويات، حيث قدموا للطلبة مجموعة من النصائح والتوجيهات لتجاوز الضغوطات النفسية خاصة أثناء إجتيازهم لامتحانات نهاية المشوار الدراسي لشهادتي التعليم المتوسط والبكلوريا وهذا من اجل الحصول على أفضل النتائج، هذه المبادرة ثمنها المشرفين على المؤسسات التربوية والأولياء واستحسنها الطلبة الذين تفاعلوا مع الأخصائيين النفسانيين من خلال طرح مختلف الأسئلة التي تلقوا الإجابة عنها، للإشارة برنامج الخرجات الجوارية لايزال متواصلا ليشمل باقي المؤسسات التربوية الأخرى بهدف تعزيز التقارب الأمني الجواري

منيرة ابتسام طوبالي