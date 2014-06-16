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الصيادلة يقررون تعليق اضرابهم

  25 أفريل 2018 - 16:17   قرئ 230 مرة   0 تعليق   الحدث
الصيادلة يقررون تعليق اضرابهم

-عبر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الدكتور  سعود بلعمبري يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن ارتياحه لقرار الوزارة ولجنة  الصحة للمجلس الشعبي الوطني والقاضي بإعادة النظر في المادة 259 من مشروع  قانون الصحة الجديدة معلنا عن إلغاء الإضراب الذي كان مقررا يوم السبت القادم.

 

وأوضح الدكتور بلعمبري خلال ندوة صحفية نشطها للدعو, إلى تصحيح ما جاء في  المادة 259 من المشروع والتي تصف الوكالة الصيدلانية ب"المؤسسة المتخصصة لبيع  المواد الصيدلانية...."  بأنه تم استدعاء المكتب الوطني في جلسة طارئة لتنظيم  حركة احتجاجية بدأ من يوم السبت القادم  لدعوة لجنة الصحة للمجلس الوطني  الشعبي والوزارة الوصية إلى "تصحيح الخطأ ومراجعة " ما ورد في ذات المادة  معلنا عن تراجع النقابة عن الإضراب بعد الضمانات التي تلقتها من الجهات  المعنية بخصوص" إعادة تصحيح " ما ورد في المادة المذكورة.

وذكر بالمناسبة بأن  "صيدلي الوكالة يعد المسير الوحيد الذي توكل له مهمة بيع  الأدوية  بالتجزئة لفائدة المريض وهو التعريف المبدئي لهذه المهنة منذ  الاستقلال و ليس صاحب مؤسسة متخصصة لبيع الأدوية".

وأضاف بالمناسبة بأنه وبمجرد الاطلاع على ما ورد في بعض مواد المشروع بخصوص  ممارسة مهنة الصيدلي قامت النقابة باتصالات مكثفة مع لجنة الصحة التي وصفت ما  ورد في المادة المذكورة "بالخطأ غير مقصود" والوزارة التي تدخلت على الفور  لتصحيح "هذا الخطأ"  مثمنا الضمانات التي تلقتها النقابة من هذه الجهات .

وأكد من جهة أخرى بأن "وزارة الصحة هي المؤسسة الوحيد لاعتبارها الهيئة  الوصية التي تعرف مهنة الصيدلي من الناحية القانونية وعلى وزارة التجارة و في  إطار السجل التجاري تحديد الجوانب المرتبطة بهذا المجال" واصفا الوكالة  الصيدلانية "بالفضاء الصحي الذي يقصده المريض وليس العكس".

 

 

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