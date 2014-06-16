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تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

قايد صالح وقائد أفريكوم يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

  25 أفريل 2018 - 19:56   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الحدث
قايد صالح وقائد أفريكوم يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

ناقش الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، التعاون العسكري مع القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا  أفريكوم ، الفريق الأول توماس ولدهوسر بالعاصمة، في ظل تنامي النشاط الإرهابي في منطقة الساحل الإفريقي وارتباطه بالجريمة المنظمة، وكذا خطر عودة الإرهابيين الأجانب من بؤر القتال في سوريا والعراق.

وقد تطرقا المسؤولان الجزائري والأمريكي خلال محادثاتهما إلى التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحضر هذا اللقاء ضباطا ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد العسكري الأمريكي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقد أكد السفير الجديد جون ديروشر، أمام لجنة الشؤون الخارجية للغرفة العليا للبرلمان الأمريكي أن العلاقات بين البلدين تعززت خلال السنوات الأخيرة وتوسعت أكثر، وأشار إلى أن ثلاثة محاور رئيسية من برنامجه الخاص بالجزائر،  على رأسها تعزيز التعاون الأمني، في الوقت الذي أشاد فيه نائب كاتب الدولة الأمريكي المساعد للدفاع، المكلف بالشؤون الافريقية آلان بترسون، قبل فترة بالجزائر العاصمة بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، دعت الجزائر إلى مواصلة نشر تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى الإقليمي والدولي، في وقت تحج وفود دولية للاطلاع على هذه الأخيرة وإسقاطها على دولها التي بدأ التطرف ينخر مجتمعاتها ويزج بشبابها في جبهات القتال.  

ز.ز

 

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