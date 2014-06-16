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استرجاع طن من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب

الجيش يحجز أسلحة ومتفجرات بالمسيلة وبسكرة

  25 أفريل 2018 - 20:06   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يحجز أسلحة ومتفجرات بالمسيلة وبسكرة

حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من المسيلة وبسكرة، ثلاثة أسلحة نارية و52,3 كيلوغرام من المواد المتفجرة إضافة إلى كمية من الذخيرة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من عين صالح وعين قزام، مهربين وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و0,9 طن من المواد الغذائية و600 لتر من مادة زيت المائدة، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، 09 تجار مخدرات بحوزتهم 17,2 كيلوغرام من الكيف المعالج: من جهة أخرى، أوقف عناصر حرس الحدود 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان، وتأتي هذه العملية مواصلة لمواجهة موجة نشاط التهريب عبر العديد من المدن الشرقية والجنوبية والغربية التي تعرف حركة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث تسعى عصابات التهريب إلى لتحويل كميات كبرى من المواد الغذائية خاصة المدعمة نحو بلدان الجوار، خصوصا أن أغلبها تعاني من هزات اقتصادية واجتماعية وهي تسعى أيضا إلى الحصول على هذه المواد بأسعار في متناولها، وتعرف الولايات الحدودية على غرار تمنراست وتبسة والطارف والوادي وسوق أهراس إضافة إلى برج باجي مختار حركة تجارية غير مسبوقة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية وتجنيد مختلف مصالح الجمارك وجيش وحرس الحدود والدرك الوطني لمنع تهريب هذه المواد خاصة المدعمة منها إضافة على رؤوس الماشية التي يكثر الطلب عليها خلال هذه الفترة خاصة على الحدود الشرقية، ولمواجهة هذه الظاهرة واستنزاف الاقتصاد الوطني تلقت مختلف وحدات حرس الحدود، عبر الوطن، تعليمات لمواجهة عصابات التهريب عشية شهر رمضان بسبب التأثير الكبيرة لهذه العمليات على الاقتصاد الوطني.

أ.س

 

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