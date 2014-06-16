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مساهل يعرض بباريس جهود الجزائر في مجال مكافحة تمويل الارهاب

  27 أفريل 2018 - 11:25   قرئ 86 مرة   0 تعليق   الحدث
مساهل يعرض بباريس جهود الجزائر في مجال مكافحة تمويل الارهاب

عرض وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل الخميس بباريس في أشغال الندوة الوزارية حول مكافحة تمويل الارهاب، الجهود  المبذولة من طرف الجزائر في هذا السياق.

وخلال هذه الندوة التي تنظمها كل من فرنسا و منظمة التعاون و التنمية  الاقتصادية تحت شعار "لا مال للارهاب"،أكد مساهل أن الجزائر واعية تماما  بالتهديد الذي يمثله الارهاب على أمن و استقرار الدول وكذا على السلم والأمن الدوليين حيث أنها "التزمت بصرامة" بمكافحة تمويل هذه الظاهرة من خلال  انضمامها لاتفاقية الامم المتحدة من اجل القضاء على تمويل الارهاب و لمختلف  الأجهزة الدولية الاساسية لمكافحة هذه الظاهرة التي وضعت تحت اشراف الامم  المتحدة خاصة مؤسسات بريتون وودز.

وأكد مساهل أن القوانين الجزائرية تتطابق مع توصيات مجموعة العمل  المالي و مع لوائح مجلس الامن الدولي، مضيفا ان الجزائر، وبصفتها عضو في  مجموعة ايغمونت تشارك "فعليا" في هذه الأشغال.

وفي هذا الاطار، اشار الوزير الى ان تجند المؤسسات المالية الجزائرية ضد  مصادر التمويل المحتملة ينبع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي  تتسم بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة في مختلف ميادين النشاط سواء داخل البلد  اوعلى الحدود خصوصا مع البلدان الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.

وبخصوص التعاون، اشار مساهل الى أن الجزائر تطور ايضا تعاونا "كثيفا"  على المستوى الثنائي والاقليمي و الدولي توجهه رغبة "واضحة" على المساهمة في  القضاء على مصادر تمويل الارهاب العديدة لا سيما تجريم تقديم الفدية من طرف  الامم المتحدة حيث كانت و لازالت احدى اهم مصادر تمويل الارهاب خصوصا في  افريقيا.

 

كما ذكّر الوزير بالتعاون "المثمر" مع الاتحاد الافريقي الذي ساهم في تنظيم  ندوة دولية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة يومي 9 و 10 ابريل 2018 حول مكافحة  تمويل الارهاب حيث اعتمدت على مجموعة من التدابير و التوصيات التي جاءت لتدعم  جهود القارة الافريقية في القضاء على مصادر تمويل الارهاب.

 

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