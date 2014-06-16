أمن ولاية الجزائر يكشف لغز جريمة قتل شابة رميت بالطريق السريع

شريط الاخبار
هذه تفاصيل لوحات ترقيم السيارات الجديدة 15 ألف طبيب مقيم يقررون إيقاف المناوبة بداية من الغد تجديد الخطاب الديني حتمية والتمسك بمرجعيتنا سبيل القضاء على فوضى الفتوى كعوان يستبعد إنشاء قناة تلفزيونية لتسويق صورة الجزائر في الخارج الحكومة تستنفر هيئاتها لمجابهة فيضانات الربيع مخطط عمل لمنع مغادرة التّلاميذ مقاعد الدراسة قبل 30 جوان سحب استدعاءات "البيام" و"الباك" يومي 30 افريل و20 ماي قائمة الانتظار لزرع الأعضاء ستكون جاهزة قبل نهاية 2018 الأطباء المقيمون يدخلون في إضراب بقسنطينة 10 آلاف و600 حالة ربط عشوائي للماء الصالح للشرب أسعار النفط تتراجع وتسجل 73 دولارا للبرميل الجزائر مستعدة لمساعدة المنطقة العربية في تحقيق الأمن الغذائي عائلة إرهابي تسلم نفسها بجيجل "الدولة مطالبة بوضع خارطة للمناطق المهددة بالفيضانات" الجزائر تستنكر غلق أوروبا وتركيا لحدودهما وتحذر من تزايد تدفق المهاجرين تمكين رُضع اللاجئين الأفارقة من الالتحاق بدور الطفولة المسعفة تيزي وزو ترتدي «الأصفر والأخضر» وبوزيدي يعد بالثأر حافلات وقطار خاص لأنصار بلعباس تحسبا لنهائي الكأس فركوس: «ردودكم على مقالي افتراءات مجردة من الدليل» سيول وبيونغ يانغ تتعهدان بالتخلص من الأسلحة النووية دعوة لجزأرة المناهج وتحرير الفتوى من قبضة المتاجرين بالدين المقاطعة تُرعب تجار الشرّ عشية رمضان ! الجيش يحجز أسلحة ومتفجرات بالمسيلة وبسكرة 5 آلاف شرطي ومروحيتان لتأمين نهائي كأس الجمهورية وزارة العدل تحصّل 200 مليار سنتيم من غرامات العقوبات السوق النفطية تترقب تعافيا للأسعار عند عتبة 100 دولار معاناة أقارب طاقم سفينة يونس2 المفقودة متواصلة مقر VFS global مهدد بـبالهدم بسبب رخصة المطابقة ! قايد صالح وقائد أفريكوم يبحثان التعاون العسكري بين البلدين الحكومة تستنجد بالبلديات لإنقاذها من الإفلاس! تغيير طريقة إجراء مسابقة التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية زعيم طوارق الجزائر يطالب بوتفليقة بفتح الحدود مع ليبيا لـ أسباب إنسانية الجزائر ترفع اكتفاءها الذاتي للطاقة من 12 يوما إلى 30 يوما 100 مشترك جديد في خدمة في مكتبتي بمعسكر 250 عارض مشارك في الصالون الأول للمنتوج المحلي منتجو مواد البناء ساخطون على البيروقراطية وثقل الإجراءات البنكية الشروع في إنشاء قاعدة لوجيستية بميناء جنجن لتسهيل نشاط المصدرين اتحاد المهندسين الزراعيين يستنكر تهميش وتغييب وزارة الفلاحة لدورهم وصول مساعدات جزائرية للاجئين الماليين بموريتانيا نقابة سونلغاز تؤكد شرعية تمثيليتهالدى وزارة العمل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. أمن ولاية الجزائر يكشف لغز جريمة قتل شابة رميت بالطريق السريع

أمن ولاية الجزائر يكشف لغز جريمة قتل شابة رميت بالطريق السريع

  28 أفريل 2018 - 11:19   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الحدث
أمن ولاية الجزائر يكشف لغز جريمة قتل شابة رميت بالطريق السريع

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصّد وعدم الإبلاغ عن جناية وطمس آثارها، راح ضحيّتها شابة، بسبب تورّطها في استهلاك المخدرات الصلبة حسبما كشفت عنها تحريّات عناصر الأمن التي قامت بتوقيف الجناة الأربعة بعد سلسلة من التحقيقات، حيث كانت جثّة الشابة التي وجدها مستعملي الطريق السريع ملقاة على الأرض في صورة توحي بأنها قد دهست من قبل سائق سيارة، ليتم إبلاغ مصالح الأمن التي تنقّلت على جناح السرعة إلى عين المكان وتطويقه بعد أن أصبح مسرحا لجريمة، ضحيتها تلك الشابة، عليه قامت فرقة تحقيق الشخصية بتحديد هويّتها، لتنطلق سلسلة التحريات حول طبيعة الوفاة، التحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي باستغلال جميع الوسائل التقنية أفضت الى تحديد هويّات الأشخاص التي كانت الضحية على اتصال معهم في تلك الفترة، باستجواب أحدهم، صرّح أنّه على معرفة بها وأنها حضرت إليه يوم وفاتها وسلّم لها كميّة من المخدرات الصلبة لغرض الاستهلاك الشخصي وأنّه من عادته تزويدها بهذه المادة لكن بصفة غير منتظمة، كما أفاد بأنه كان رفقة مشتبه فيها أخرى وكانت الضحية قد اتصلت به لغرض شراء المخدرات الصلبة، فاتصل هو الآخر بمشتبه فيه آخر يعمل كسائق سيارة غير مرخّص "كلوندستان" لغرض نقلهما إلى وجهة معلومة، خصوصا بعد إلحاح المشتبه فيها على شراء المخدرات، حيث توجّه إلى شرق العاصمة واشترى لها ما طلبت، وتوجه بعدها إلى شارع المعدومين، أين التقى بالمشتبه فيها بمفردها، بعد التقاءه بالسائق، أخبره هذا الأخير بان مناوشات حادة وقعت بين المشتبه فيها و الضحية دون إطلاعه على التفاصيل، وفي نفس اليوم علم بان الضحية وجدت ميّتة، نتائج التحريات أفادت بان المشتبه فيه لم يتنقل إلى شرق العاصمة، بل كان متواجدا بالقرب من مسرح الجريمة واتصل بالمشتبه فيها وعاد إلى منطقة باب الوادي وعلى خلفية ما جرى، أنكرت المشتبه فيها ما نسب إليها من أفعال، رغم مواجهتها بكل الأدلة التقنية، حيث أدلت على محضر رسمي بتصريحات كاذبة، لتتراجع لاحقا عما قالت وتفيد بان خلافا شبّ بينها وبين الضحية بسبب كميّة المخدرات الصلبة، مشيرة إلى أن الضحية حاولت الفرار من السيارة والاستيلاء على المخدرات الصلبة وقامت بفتح باب السيارة ورمت بنفسها خارجا، بعدها توجهت المشتبه فيها لإخبار المشتبه فيه الأول بما جرى، غير أنهما لم يقوما بتبليغ مصالح الشرطة عن الحادثة رغم علمهما بوفاة الضحية، تكملة للتحريات، تم توقيف المشتبه فيه الرابع بمسكنة وهو في حالة تخدير جدّ متقدّمة، كما ضبط بحوزته على 10 حقن بها آثار دم جراء الاستعمال، أكياس بلاستيكية تستعمل لتغليف المخدرات الصلبة، صفيحة لمزج مادة المخدرات مع ملعقتين وعلبة سجائر بها سيجارتين محشوة بالمخدرات، في حين تمّ استرجاع السيارة التي استعملت في الجريمة والتي اتضح أنها مجرّدة من حامي المحرّك، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.

منيرة ابتسام طوبالي

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات