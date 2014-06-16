وزيــر الخارجية لجمهورية كونغو في زيارة إلى الجزائر اليوم

يقوم نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية كونغو الديمقراطية ليونارد شي أوكيتوندو ابتداء من يوم السبت بزيارة رسمية تدوم يومين إلى الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، حسبما أفاد به الجمعة بيان لوزارة الشؤون الخارجية .

وتندرج هذه الزيارة"في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجزائر وجمهورية كونغو الديمقراطية ، كما ستسمح للوزيرين لإجراء تقييم للتعاون الثنائي وبحث السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات بين البلدين".

وخلص البيان إلى أن زيارة رئيس دبلوماسية جمهورية كونغو الديمقراطية ستسمح أيضا للوزيرين"بالتشاور حول أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".