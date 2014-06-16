استسلام ارهابي في جيجل

سلم الإرهابي "ل.رياض" المكنى "اسحاق أبو الهمام"، أمس، نفسه للسلطات العسكرية في جيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، وكان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003، وعثر بحوزته على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة و118 طلقة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أنه في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا المسلحة وتبعا لعملية تسليم عائلة الإرهابي "ف. صالح"، المتكونة من عشرة (10) أفراد منها الإرهابي "ف.أسامة"، نفسها للسلطات العسكرية الخميس بجيجل، واستجابة لنداء العائلة، سّلم الإرهابي المسمى "ل. رياض" المكنى " اسحاق أبو الهمام" نفسه، يوم 27 أفريل 2018، للسلطات العسكرية ببلدية العنصر، ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة.

للتذكير، ارتفعت الحصيلة الاجمالية لهذه العملية إلى استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وكشف وتدمير11 مخبأ للإرهابيين يحتوون على معدات تفجير وأغراض أخرى.

تؤكد من جديد هذه النتائج النوعية على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد.