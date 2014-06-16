تفاصيل السكنات الموجهة للجالية

شريط الاخبار
هذه تفاصيل لوحات ترقيم السيارات الجديدة 15 ألف طبيب مقيم يقررون إيقاف المناوبة بداية من الغد تجديد الخطاب الديني حتمية والتمسك بمرجعيتنا سبيل القضاء على فوضى الفتوى كعوان يستبعد إنشاء قناة تلفزيونية لتسويق صورة الجزائر في الخارج الحكومة تستنفر هيئاتها لمجابهة فيضانات الربيع مخطط عمل لمنع مغادرة التّلاميذ مقاعد الدراسة قبل 30 جوان سحب استدعاءات "البيام" و"الباك" يومي 30 افريل و20 ماي قائمة الانتظار لزرع الأعضاء ستكون جاهزة قبل نهاية 2018 الأطباء المقيمون يدخلون في إضراب بقسنطينة 10 آلاف و600 حالة ربط عشوائي للماء الصالح للشرب أسعار النفط تتراجع وتسجل 73 دولارا للبرميل الجزائر مستعدة لمساعدة المنطقة العربية في تحقيق الأمن الغذائي عائلة إرهابي تسلم نفسها بجيجل "الدولة مطالبة بوضع خارطة للمناطق المهددة بالفيضانات" الجزائر تستنكر غلق أوروبا وتركيا لحدودهما وتحذر من تزايد تدفق المهاجرين تمكين رُضع اللاجئين الأفارقة من الالتحاق بدور الطفولة المسعفة تيزي وزو ترتدي «الأصفر والأخضر» وبوزيدي يعد بالثأر حافلات وقطار خاص لأنصار بلعباس تحسبا لنهائي الكأس فركوس: «ردودكم على مقالي افتراءات مجردة من الدليل» سيول وبيونغ يانغ تتعهدان بالتخلص من الأسلحة النووية دعوة لجزأرة المناهج وتحرير الفتوى من قبضة المتاجرين بالدين المقاطعة تُرعب تجار الشرّ عشية رمضان ! الجيش يحجز أسلحة ومتفجرات بالمسيلة وبسكرة 5 آلاف شرطي ومروحيتان لتأمين نهائي كأس الجمهورية وزارة العدل تحصّل 200 مليار سنتيم من غرامات العقوبات السوق النفطية تترقب تعافيا للأسعار عند عتبة 100 دولار معاناة أقارب طاقم سفينة يونس2 المفقودة متواصلة مقر VFS global مهدد بـبالهدم بسبب رخصة المطابقة ! قايد صالح وقائد أفريكوم يبحثان التعاون العسكري بين البلدين الحكومة تستنجد بالبلديات لإنقاذها من الإفلاس! تغيير طريقة إجراء مسابقة التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية زعيم طوارق الجزائر يطالب بوتفليقة بفتح الحدود مع ليبيا لـ أسباب إنسانية الجزائر ترفع اكتفاءها الذاتي للطاقة من 12 يوما إلى 30 يوما 100 مشترك جديد في خدمة في مكتبتي بمعسكر 250 عارض مشارك في الصالون الأول للمنتوج المحلي منتجو مواد البناء ساخطون على البيروقراطية وثقل الإجراءات البنكية الشروع في إنشاء قاعدة لوجيستية بميناء جنجن لتسهيل نشاط المصدرين اتحاد المهندسين الزراعيين يستنكر تهميش وتغييب وزارة الفلاحة لدورهم وصول مساعدات جزائرية للاجئين الماليين بموريتانيا نقابة سونلغاز تؤكد شرعية تمثيليتهالدى وزارة العمل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. تفاصيل السكنات الموجهة للجالية

تفاصيل السكنات الموجهة للجالية

  28 أفريل 2018 - 13:55   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الحدث
تفاصيل السكنات الموجهة للجالية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة،عبد الوحيد  طمار أمس الجمعة بباريس أنه من 2.247 سكنا موجها للجالية الجزائرية  المقيمة بالخارج تم تسجيل 16.000 مكتتبا عبر 24 ولاية في إطار العملية الأولى.

وأوضح الوزير خلال لقاء مع أعضاء الجالية الجزائرية في فرنسا نظم بمقر سفارة  الجزائر في فرنسا أنه "إلى حد الساعة سجلنا 16.535 مكتتبا عبر 24 ولاية منها 13.963 من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أي 84% من الطلبات".

وأبرز وزير السكن في تدخله أمام الحضور أن عدد المكتتبين الذين أكدوا  اختيارهم قد ارتفع إلى 6.712 منهم 5.310 من الجالية الوطنية بفرنسا أي بنسبة 79%. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن أشغال إنجاز الـ 2.247 سكن الموزعة على 24  ولاية جارية بمستويات تقدم مختلفة، مؤكدا أن العملية بصدد التعميم على كل  ولايات الوطن من أجل تقييم الطلب مما يسمح "بمباشرة عمليات جديدة" حسب  "الامكانيات العقارية وقدرات" المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

وتخص هذه العملية التي أطلقت في 01 فبراير 2018 نماذج سكنية صممت حسب خصوصيات  كل منطقة بحيث تضم سكنات جماعية ونصف وجماعية وفردية إضافة إلى توفرها في  الأنواع الثلاثة: 3 غرف (80م²) و4 غرف (100 م²) و 5 غرف (120م²). علاوة على ذاك، أوضح الوزير أنه من بين الامتيازات كذلك أن المكتتبين  بإمكانهم الاستفادة من قرض يصل إلى 90% من قيمة السكن مع نسبة فائدة محسنة بـ 3% فقط ،مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية قد تم تخفيفها "على قدر الإمكان" كون  الملف "لا يتضمن سوى طلبا بسيطا شريطة عدم امتلاك عقار بالجزائر".

 

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات