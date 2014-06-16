إضراب مراقبي الملاحة الجوية يشل الرحلات نحو فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم السبت عن تسجيل "اضطرابات قوية" في برنامج رحلات الشركة نحو فرنسا بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية الفرنسية في قطاع مرسيليا

وأفادت مسؤولة الإعلام في الشركة مونية برتوش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن رحلات كثيرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مبرمجة اليوم السبت و غدا الأحد نحو فرنسا ستشهد اضطرابات بسبب هذا الإضراب

وأوضحت السيدة برتوش إن الشركة تتابع الوضع عن كثب و ستطلع زبائنها الكرام آنيا بكل المعلومات المتعلقة برحلاتها من و إلى فرنسا