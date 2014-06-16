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30 نقابة فقط تستجيب لشروط التمثيل

  28 أفريل 2018 - 14:45   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الحدث
30 نقابة فقط تستجيب لشروط التمثيل

تمكنت 30 نقابة من بين 65 منظمة نقابية للعمال الأجراء للبيان المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول من الاستجابة لتمثيلية المنظمات النقابية في الآجال القانونية المحددة بـ 31 مارس 2018.

أوضح بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نشرته اليوم السبت، أن دراسة ملفات تمثيلية المنظمات النقابية للعمال الأجراء  المسجلة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المعدل و  المتمم، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أفضت إلى أنه من بين 65 منظمة  نقابية للعمال الأجراء، استجابت ثلاثون (30) منظمة نقابية للبيان المنشور عبر  الموقع الرسمي للوزارة حول تمثيلية المنظمات النقابية، في الآجال القانونية  المحددة بـ 31 مارس 2018.    

وأوضح ذات المصدر أنّ" 17 من بين ثلاثين (30) منظمة نقابية للعمال الأجراء، انخرطت و أرسلت عناصر التمثيلية حسب الأشكال الجديدة، عن طريق ملء  وإرسال المعلومات، سواء بتحميل النموذج المعلوماتي الجديد عبر الموقع الرسمي  للوزارة، أو بواسطة القرص المضغوط الذي تم إرساله لهذه المنظمات النقابية".

وذكر البيان أن الأمر يتعلق بالمنظمات النقابية التالية:

ـ الاتحاد العام للعمال الجزائريين  (UGTA) برئاسة السيد عبد المجيد سيدي  السعيد

ـ النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) برئاسة السيد  بلقاسم فلفول

ـ النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية  (SNCCOPEN) برئاسة السيد علي بحاري

ـ النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين (SNECHU) برئاسة  السيدة وهيبة وحيوني

ـ النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية  (SNPSSP) برئاسة  السيد محمد يوسفي

ـ النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP) برئاسة السيد إلياس مرابط

ـ النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين (SNAPSY) برئاسة السيد خالد كدادي

ـ النقابة الجزائرية للشبه الطبي (SAP) برئاسة السيد الوناس غاشي

ـ النقابة الوطنية لأساتذة الشبه الطبي  (SNPEPM) برئاسة السيد بن يوسف بن يوسفي

ـ النقابة الوطنية للبياطرة موظفي الإدارة العمومية  (SNVFPA)  برئاسة السيدة  سعيدة عكالي

ـ النقابة الوطنية للقضاة (SNM) برئاسة السيد جمال عيدوني

ـ المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين (ONJSA) برئاسة السيد يوسف  تازير

ـ النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية (SNPNCA) برئاسة السيد  كريم أورادي

ـ النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات (SNTMA) برئاسة السيد احمد بوتومي

ـ نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين  (SPLA) برئاسة السيد كريم  سغواني

ـ النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة (SNMCC) برئاسة السيد أحمد شيخاوي

ـ النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية (SNPCA) برئاسة السيد جمال آيت عبد  المالك.

وبمقابل ذلك فإن 13 منظمة نقابية أرسلت ملفاتها بدون احترام النموذج  المعلوماتي الجديد ويتعلق الأمر بـ :

ـ النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية (SAPAE)

ـ الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين (UNPEF)

ـ النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (SATEF)

ـ النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE)

ـ النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (SNAPEST)

ـ المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية  (CNAPESTE)

ـ النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية (SNMGSP)

ـ النقابة الوطنية للصحفيين (SNJ)

ـ النقابة الوطنية للتقنيين في الإلكترونيك و الكهروتقنية للأمن الجوي(SNESA) 

ـ المجلس الوطني المستقل للأئمة و موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف  (CNAIFSARW) 

ـ النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني (SNTFP)

ـ النقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب (SNOAIC)

ـ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (CNES) -  نزاع داخلي- .

وبشأن المنظمات النقابية التي لم ترسل المعطيات المطلوبة، حسب النموذج المعلوماتي الجديد، فإنها" ستُعد غير تمثيلية " حسب البيان الذي أشار إلى أن  باقي المنظمات النقابية "لم يظهر لها أي أثر و لم تقم بتبليغ العناصر التي  تسمح بتقدير تمثيليتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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