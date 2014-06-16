الحماية المدنية تنتشل جثة بساحل تيبازة

انتشلت مصالح الحماية المدنية سهرة أمس الجمعة من ميناء تيبازة جثة شخص مجهولة الهوية ليرتفع عدد الجثث المنتشلة بسواحل تيبازة منذ فبراير أربعة منها جثة امرأة ببوهارون.

وأوضحت ذات المصالح أن الأمر يتعلق بجثة رجل عثر عليها صيادو المنطقة تطفو على سطح البحر في حالة متقدمة من التعفن حيث وضعت على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

و وقالت الحماية المدنية إن تحديد سن أو هوية الضحية صعب نظرا لحالة التعفن المتقدم التي وجدت عليها فيما سيتم عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة في إطار التحقيق القضائي الذي باشرته مصالح الدرك الوطني حسب ذات المصادر.