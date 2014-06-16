نقص ممارسة طب العمل بالقطاع العام

شريط الاخبار
الحكومة تسمح للجمعيات ولجان الأحياء والأثرياء بتوزيع مساعدات رمضان هوس التقاط "السيلفي" يجتاح المحاكم ويجر شبانا إلى السجن "هنا يموت قاسي" لجنة تصحيح المسار النقابي تتهم سيدي السعيد بـ"خرق القانون" جامعة الجزائر 2 تنظم يوما ترفيهيا لفائدة 400 يتيم 16 ألف مغترب مسجل في الصيغة الموجهة للجالية الجزائرية حضورنا فرصة للأخذ من تجربة الجزائر في المجال الثقافي مجلس الأمن يضغط على المغرب لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية الإرهابي "أبو الهمام" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل العثور على 10 قنابل هاون بإليزي وتدمير 9 مخابئ للإرهاب في الميلية هذه تفاصيل الإجراءات الإدارية وملف التسجيل لمسابقة الأساتذة شهاب يؤكد أنّ إضراب الأطباء المقيمين له أهداف سياسية الاستشفائيون يقاطعون الدراسة والمقيمون يتخلون عن المناوبة بداية من اليوم تنامـي موجة استسلام الجيل الجديد من الإرهابيين 30 نقابة تستجيب لشروط التمثيل النقابي المحدد من طرف وزارة العمل بوتفليقة يأمر بتكييف جهازي «أونساج» و«كناك» مع احتياجات شباب الجالية 04 آلاف عون و43 سيارة وشاحنة لتأمين نهائي كأس الجمهورية توقيف 6 متورطين في قضية حرق طالبة والتنكيل بجثتها في تيارت اضطراب في رحلات الجوية الجزائرية من وإلى فرنسا لاعبو الصفراء يهددون بالإضراب احتجاجا على مستحقاتهم المالية «العميد» يعقد مأموريته في خطف مركز قاري «النصرية» تنفرد بالوصافة وتقترب من تحقيق الحلم سيطرة اللوبيات على السوق أخّرت قطاع التمور 56 ألف هكتار للاستثمار في التوسع السياحي بالجزائر "رونو" الجزائر تسيطر على 63 بالمائة من سوق السيارات المغتربون الجزائريون حوّلوا أزيد من 2 مليار دولار في 2017 بكيري: «ضبطنا جميع الأمور لتفادي سيناريو قسنطينة في النهائي» هذه تفاصيل لوحات ترقيم السيارات الجديدة 15 ألف طبيب مقيم يقررون إيقاف المناوبة بداية من الغد تجديد الخطاب الديني حتمية والتمسك بمرجعيتنا سبيل القضاء على فوضى الفتوى كعوان يستبعد إنشاء قناة تلفزيونية لتسويق صورة الجزائر في الخارج الحكومة تستنفر هيئاتها لمجابهة فيضانات الربيع مخطط عمل لمنع مغادرة التّلاميذ مقاعد الدراسة قبل 30 جوان سحب استدعاءات "البيام" و"الباك" يومي 30 افريل و20 ماي قائمة الانتظار لزرع الأعضاء ستكون جاهزة قبل نهاية 2018 الأطباء المقيمون يدخلون في إضراب بقسنطينة 10 آلاف و600 حالة ربط عشوائي للماء الصالح للشرب أسعار النفط تتراجع وتسجل 73 دولارا للبرميل الجزائر مستعدة لمساعدة المنطقة العربية في تحقيق الأمن الغذائي عائلة إرهابي تسلم نفسها بجيجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. نقص ممارسة طب العمل بالقطاع العام

نقص ممارسة طب العمل بالقطاع العام

  29 أفريل 2018 - 11:03   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
نقص ممارسة طب العمل بالقطاع العام

أكد الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش اليوم الأحد أن ممارسة طب العمل في الوسط المهني قد سجل تراجعا بالقطاع العام فيما انعدمت وسائل الأمان والحماية في القطاع الخاص.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين  للاذاعة خطورة تقاعس المؤسسات الاقتصادية عن أداء الدور المنوط بها في حماية العمال من الأخطار المهنية وتهربها من تطبيق قوانين الجمهورية في ظل غياب الرقابة -كما قال- مشددا على ضرورة مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالجانب الصحي والأمني للعمال.

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات