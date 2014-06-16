نقص ممارسة طب العمل بالقطاع العام

أكد الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش اليوم الأحد أن ممارسة طب العمل في الوسط المهني قد سجل تراجعا بالقطاع العام فيما انعدمت وسائل الأمان والحماية في القطاع الخاص.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين للاذاعة خطورة تقاعس المؤسسات الاقتصادية عن أداء الدور المنوط بها في حماية العمال من الأخطار المهنية وتهربها من تطبيق قوانين الجمهورية في ظل غياب الرقابة -كما قال- مشددا على ضرورة مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالجانب الصحي والأمني للعمال.