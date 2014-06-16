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أمن ولاية الجزائر يؤمّن نهائي كأس الجمهورية

  29 أفريل 2018 - 14:10   قرئ 4 مرة   0 تعليق   الحدث
أمن ولاية الجزائر يؤمّن نهائي كأس الجمهورية

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسبة العرس الكروي الذي سيجمع كل من فريقي شبيبة القبائل واتحاد بلعباس في إطار نهائي كاس الجمهورية، إمكانيات بشرية مادية وتقنية هامة لإنجاح هذا العرس

الإمكانيات البشرية التي سخرتها مصالح أمن ولاية الجزائر تمثلت في تعداد جدّ معتبر من قوات الشرطة بمختلف الرتب والاختصاصات، سيتواجدون داخل الملعب وخارجه لتوفير الأمن وحفظ النظام العام قبل، أثناء وبعد المقابلة، فيما يخص تأمين الأجواء الخاصة بالعرس الكروي، ستعمل المصالح الأمنية على تسهيل حركة المرور لتجنب حالات الاختناق المروري، بالاستعانة بالوحدة الجوية للأمن الوطني وكاميرات المراقبة التي ستراقب حركة سير الأنصار عبر مختلف الطرقات السريعة والفرعية بالإضافة إلى مراقبة مختلف محطات النقل البرية التي ستشهد حركة تنقل كبيرة، ناهيك عن محطة النقل بالسكك الحديدية، فيما يخص الأجواء داخل الملعب، خصصت ذات المصالح عددا معتبرا من عناصر الشرطة سيتواجدون في مختلف أرجاء الملعب لتوفير الأمن والعمل على تسهيل دخول المناصرين، كما سيتم استخدام فرقة الأنياب وكذا تفكيك المتفجرات، التي ستكون حاضرة بالملعب، لتفادي إدخال كل ما من شانه أن يعكر السير الحسن للمقابلة، كالألعاب النارية، المخدرات والأسلحة البيضاء، مع استعمال الوسائل التقنية المستعملة في مراقبة وتفتيش المركبات وكذا المناصرين، كما سيتم تشكيل مجموعات ستعمل على تسهيل خروج مناصري الفريقين مباشرة بعد نهاية المقابلة في ظروف حسنة

 

منيرة ابتسام طوبالي

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