تنظيم البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة بالنعامة

أعطيت،اليوم إشارة انطلاق البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة ذلك في إطار برنامج المنافسات الرياضية المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، للموسم الرياضي 2017/2018، وتحت إشراف ممثل السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني المفتش الجهوي لشرطة الغرب بحضور والي ولاية النعامة السلطات القضائية والعسكرية، المنافسة تمت بمشاركة 164 عداء من بينهم 64 عداءة، كانت الانطلاقة من أمام القاعة المتعددة الرياضات بالقرب من مقر أمن ولاية النعامة بمسار طوله 6 كلم بالنسبة للإناث و 8 كلم بالنسبة للذكور، أين عادت المرتبة الأولى حسب الترتيب ذكور لعون الشرطة قراري محمد التابع لأمن ولاية البيض، ليدخل في المركز الثاني حافظ الشرطة بلفضل يوسف من أمن ولاية تلمسان، أما المركز الثالث فعادت لعون الشرطة فراكسي العيد تابع لأمن ولاية معسكر، أما بالنسبة لترتيب الفردي سيدات فعادت المرتبة الاولى لعون الشرطة فارسي ليلي من شرطة تموشنت، وإحتلت المرتبة الثانية عون شرطة زاوي فاطمة من أمن ولاية سعيدة، وبخصوص المرتبة الثالثة فتحصلت عليها عون شرطة نقاري نادية من أمن ولاية بلعباس.

منيرة ابتسام طوبالي