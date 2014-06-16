أمن عين تيموشنت يختتم فعاليات البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة

اختتمت يوم الخميس فعاليات البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة في طبعتها العاشرة تحت إشراف السيد مراقب الشرطة المفتش الجهوي لشرطة الغرب، ممثلا لعناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني الذي كرم نظير الجهود التي يقدمها في سبيل ترقية الرياضة في صفوف الأمن الوطني.

هذه التظاهرة للموسم الرياضي 2017/2018، كان قد أشرف على مراسم افتتاح فعالياتها السيد مدير الشرطة العامة والتنظيم يوم الأربعاء الماضي تجسيدا لرزنامة مختلف النشاطات الرياضية للمديرية العامة للأمن الوطني، واحتضنت فعالياته مصالح أمن ولاية عين تيموشنت خلال يومي 25 و26 من هذا الشهر بالقاعة المتعددة الرياضات " العربي بن جريد" أين عرفت التظاهرة مشاركة 163 مصارعا من بينهم 96 ذكور و67 إناث من 48 ولاية، هذه التظاهرة عرفت حضور والي ولاية عين تيموشنت والسلطات الأمنية والمدنية بالولاية، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، حيث جرت المنافسة على مدار يومين كاملين وسط جو من التنافس و الروح الرياضية بين عناصر الشرطة، و كانت نتائج البطولة الفردية برجوع المرتبة الأولى لناحية وهران بحصده لــ26 ميدالية منها 09 ميداليات ذهبية و05 فضية و 12 برونزية و حازت البليدة على 18 ميدالية وورقلة ميداليتين، في حين أن نتائج الجماعي ذكور فقد عادت المرتبة الأولى لناحية وهران والثانية لناحية قسنطينة والمرتبة الثالثة عادت للبليدة مناصفة مع ناحية بشار، هذا وتعكس مثل هذه التظاهرات الرياضية الأهمية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل ترقية الممارسة الرياضية بسلك الأمن الوطني وتشجيع تبادل الخبرات بين الرياضيين وتحسين أدائهم الرياضي.

منيرة ابتسام طوبالي