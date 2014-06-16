خطة أمنية محكمة لتأمين نهائي كأس الجمهورية

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا من أجل ضمان السير الحسن لنهائي كاس الجمهورية الذي سيجمع فريقي شبيبة القبائل وإتحاد بلعباس، المقرر غدا بملعب 05 جويلية الاولمبي بالجزائر العاصمة.

عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تسخير المورد البشري المناسب والإمكانيات المادية اللازمة لتأمين عرس نهائي كأس الجمهورية 2018، من خلال تجنيد تعداد شرطي من مختلف الرتب، تم توزيعه داخل الملعب ومحيطه، وفق تشكيلات أمنية مدروسة، تعمل على ضمان أمن المناصر والسير الحسن للمباراة، حيث تم تجهيز هذا التشكيل الأمني بمختلف الوسائل والمعدات الأمنية اللازمة لهذا الحدث الرياضي، بالإضافة الى توفير التطبيقات الذكية للأمن الوطني على غرار جهاز القارئ الآلي للوحات الترقيم، وكذا الجهاز الإلكتروني PDA المحمول، بهدف مراقبة الأشخاص الوافدين الى جانب المركبات المتواجدة بحظيرة الملعب، بالإضافة الى ذلك تم وضع تشكيلات للدراجات النارية للأمن الوطني، وزعت عبر أهم المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى الملعب، بحيث ستعمل هذه التشكيلات الامنية على تسهيل حركة المرور وضمان الانسيابية المرورية عبر الطرقات، من خلال سهولة انتقالهم وسرعة تدخلهم في مختلف الحالات التي يتم تسجيلها عبر الطرق، من جهتهم، سيعمل مصالح الشرطة الموزعون عبر مختلف مراكز الشرطة، المتواجدة داخل المحطات البرية وكذا محطات السكة الحديدية، على تقديم المساعدة لكافة الأنصار القادمين إلى الجزائر العاصمة، عبر مختلف وسائل النقل الجماعية، وتوجيههم وتأطيرهم حتى وصولهم الى الملعب، كما تضمنت الخطة الأمنية المسطرة، تسخير مروحيات الوحدة الجوية للأمن الوطني من أجل ضمان المرافقة الأمنية الجوية لمهام الوحدات الشرطية العملياتية، من خلال توفير الاستكشاف الجوي لمحيط الملعب والطرق المؤدية إليه، عبر الصور والفيديوهات المباشرة التي يتم التقاطها والتي تساهم في توجيه وتأطير تنقلات المناصرين الى الملعب وكذا متابعة حالة حركة وانسيابية المرور، من جهته، سيسهر مركز القيادة والسيطرة للمديرية العامة للأمن الوطني على متابعة ومرافقة عمل الوحدات الشرطية العاملة بالميدان، من خلال السهر على ضمان التنسيق والتوجيه الآني لقادة ورؤساء التشكيلات الأمنية المسخرة، من خلال الاستعانة بالصور والتسجيلات المرسلة إلى المركز، عبر مروحيات الأمن الوطني أو عن طريق كاميرات المراقبة المتواجدة سواء في الملعب أو عبر المحاور والطرق الرئيسية المؤدية الى المركب الرياضي الأولمبي 05 جويلية، من جهته يؤكد السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة التحلي باالروح الرياضية بإعتبارها سلوك يجب أن يتحلى به الشباب الرياضي الجزائري وكافة مناصري الفرق الرياضية، لأنها تعكس سلوكيات حضارية وراقية بعيدة كل البعد عن مظاهر العنف في الملاعب الجزائرية، هذا وتضع المديرية العامة للأمن الوطني أمام المناصرين، الرقم الأخضر 48-15 للأمن الوطني، من أجل التبليغ والتوجيه وتقديم المساعدة في مختلف الظروف والحالات، داعية أنصار الفريقين القادمين من مختلف الولايات، إلى ضرورة الابتعاد عن السلوكيات والتصرفات السلبية أثناء السياقة، وضرورة الاحترام التام لقواعد السياقة الآمنة

منيرة ابتسام طوبالي