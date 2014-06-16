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نسبة استجابة محتشمة لإضراب التجار بتيزي وزو

  29 أفريل 2018 - 14:48   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الحدث
نسبة استجابة محتشمة لإضراب التجار بتيزي وزو

عرف الإضراب العام الذي دعا إليه مجموع التنظيمات والجمعيات المهنية لولاية تيزي وزو الممثلة في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الجمعية الولائية لدعم المؤسسات المصغرة وكذا الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، استجابة محتشمة من طرف المهنيين وسط عاصمة الولاية، في حين تم تسجيل نسبة متفاوتة من مناطق أخرى.

عكس الحركات الاحتجاجية المماثلة التي شنها نفس التنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية أين تم شل الحركة التجارية على مستوى العديد من بلديات الولاية، فإن الاضراب العام الذي دعا إليه مجموع التنظيمات والجمعيات المهنية يومي 29 و30 أفريل، لم يشهد استجابة قوية لاسيما من طرف تجار عاصمة الولاية التي تعد كمعيار رئيسي لنجاح الاضراب من عدمه. حيث أن غالبية المحلات فتحت أبوابها وعملية الغلق كانت ضئيلة وبنسب متفرقة من حي إلى اخر، في حين تفاوت هذه النسبة على مستوى بلديات الولاية وبلغت ذروتها في كل من بلديات عزازقة، تيقزيرت، أزفون وكذا واقنون.  في سياق اخر قام العشرات من التجار بالاعتصام أمام مقر الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء بالمدينة الجديدة لتيزي وزو، وذلك وسط تعزيزات امنية مكثفة لعناصر الشرطة التي قانت بتطويق المقر ومنع المحتجين من الولوج إليه تحسبا لأية تجاوزات قد يخرج الاحتجاج عن إطاره السلمي. من جهة أخرى اعتبر مجموع التنظيمات والجمعيات المهنية عبر بيانها أن الاضراب الذي تم شنه من اجل التنديد بخرق "كاسنوس" القانون بإجبار التجار بدفع مبلغ 42300 دج كقيمة اشتراكاتهم السنوية عوض التقيد بالحد الأدنى على غرار بقية ولايات الوطن المقدر بـ32000 دج، إضافة إلى التنديد بالخرجات الميدانية "التعسفية" لأعوان مديرة التجارة وكذا "كناس"، يعد انتصارا أخر للتجار وذلك من رغم محاولات التشويش على نداء الاحتجاج من طرف  "أعضاء يزعمون تعيينهم على رأس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين". من ناحية أخرى عرف نداء شن اضراب عام ليومين متتاليين بتيزي وزو، تراشق بين الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين المسير بمكتبين الأول مع الاحتجاج والثاني المؤسس حديثا والذي يترأسه سمير جبار الذي هو ضد الاضراب. وذلك عبر بياناتهم، حيث أن الأخير أكد في بيان الهيأة الذي نشر وعلق في مختلف شوارع ومناطق تيزي وزو، على أن الاضراب المزعوم يهدف إلى تحقيق أهداف شخصية بعيدة عن الصالح العام للتجار وكذا المواطنين. هذا قبل أن يضيف عناك من تداعيات أخرى تقف وراء هذا القرار غير المسؤول. وأكثر من ذلك وصف بيان ذات الهيأة أن المكتب الولائي للاتحاد لا يملك الصبغة الشرعية للحديث باسم التجار باعتبار أن المكتب تم حله من طرف الاتحاد الوطني. ما يكسب قراراته ضفة غير شرعية. يقول بيان الهيأة المذكورة سلفا.

 

أغيلاس ب

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