الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم الثلاثاء المقبل المصادف للفاتح مايو عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة بمناسبة إحياء عيد العمال، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح البيان أنه "بمناسبة عيد العمال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، فإن يوم الثلاثاء 1 مايو 2018 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات و الإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".