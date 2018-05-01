بدوي يشرف على احتفالات عيد العمال من حاسي مسعود

بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الثلاثاء إلى حاسي مسعود بولاية ورقلة للاشراف على مراسم الاحتفالات الرسمية المخلدة لعيد العمال.

وسيكون بدوي مرفوقا في هذه الزيارة بكل من وزير الطاقة, مصطفى قيتوني, وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, عبد المومن ولد قدور.

وحسب الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش فسيتم احياء هذه المناسبة تحت شعار "السيادة الإقتصادية و ترقية المنتوج الوطني".