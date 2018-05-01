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اجراءات مشددة لتأمين نهائي الكأس

  01 ماي 2018 - 13:20   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الحدث
اجراءات مشددة لتأمين نهائي الكأس

كشف رئيس خلية الاتصال بمديرية الأمن العمومي عميد الشرطة رابح زواوي عن تسخير 12 وحدة لحفظ النظام العام لتأمين نهائي كأس الجمهورية المقرر مساء اليوم بملعب 5جويلية.

وأفاد عميد الشرطة للإذاعة اليوم الثلاثاء أن المديرية العامة للأمن الوطني ضبطت مخططا أمنيا محكما ستشرف على تجسيده فسيفساء أمنية بدأت باتخاذ إجراءات أمنية استباقية لتليها إجراءات آنية أثناء المقابلة، وأخرى بعدية ارتكزت على توزيع عناصر الأمن في محيط الطرقات لتسهيل توافد المناصرين إلى الملعب من مختلف ربوع الوطن وتوزيعهم بشكل متناسق داخل الملعب مع ضمان تأمين مداخله ومشارفه ومحيطه حتى انتهاء المقابلة، حيث سيسهر أعوان الأمن على ضمان الانصراف السلس لكل المناصرين مع تدعيم نشاط الأعوان بالحوامات الجوية التي ستقوم بمسح جوي شامل لمحيط الملعب و الطرقات  باستخدام كاميرات جوية ضمانا للسير الحسن للعرس الكروي الوطني.

 

وشدد عميد الشرطة رابح زواوي على دور لجان الأنصار ورؤساء الأندية ووسائل الاعلام في التعاون مع مديرية الامن الوطني بغرض التحسيس والتوعية من أجل تكريس أبعاد الروح الرياضية داعيا المناصرين إلى جعل من هذا الحدث الكروي عرسا وطنيا بامتياز والابتعاد عن العنف وتجنب تهور الفرحة بالفوز في الطرقات بعد انتهاء المقابلة والتقيد بضوابط حركة المرور تفاديا لحوادث مميتة.

 

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