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13 إرهابي وعائلة من 10 أفراد يسلمون أنفسهم للجيش خلال أفريل

  01 ماي 2018 - 14:21   قرئ 4 مرة   0 تعليق   الحدث
13 إرهابي وعائلة من 10 أفراد يسلمون أنفسهم للجيش خلال أفريل

تمكّن الجيش الوطني الشعبي،خلال شهر أفريل،من القضاء على ارهابيين،والقبض على ثمانية اخرين،فيما سلّم 13 إرهابي،وعائلة إرهابي آخر تتكون من 10 أفراد، أنفسهم للسلطات العسكرية.

الجيش وحسب الحصيلة الشهرية التي قدّمتها اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الوطني،فقد تمكّن من استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة .

وحسب نفس الحصيلة فقد سلّم 13 ارهابيا بالإضافة الى عائلة ارهابي تتكون من عشرة أفراد أنفسهم للسلطات العسكرية.

فيما تم توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية إلى جانب كشف وتدمير 26 مخبأ للإرهابيين.

وفي نفس الإطار تم استرجاع بندقيتين رشاشتين (FM) ورشاش ستاير و20 سلاحا ناريا.

وكذا أربع بنادق صيد وبندقية قناصة ومسدس ألي.

بالإضافة الى استرجاع  صاروخين هيلكوبتر و (41) قذيفة مضادة للذبابات،و(10) قنابل هاون،و3801 طلقة من مختلف العيارات،وكذا 42 مخزن ذخيرة.

كما تم أيضا في نفس السياق كشف وتدمير 37 قنبلة تقليدية الصنع و52.3 كلغ من المواد المتفجرة و0.7 كلغ ديناميت.

وفي اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ,تم توقيف 68 تاجرا مخدرات وضبط أكثر من 33 قنطارا من الكيف المعالج و46122 قرص مهلوس.

الى جانب توقيف 89 مهربا و(38) شخصا واحباط محاولة تهريب 72826 لتر من الوقود و أزيد من 27طنا من المواد الغذائية.

حصيلة الجيش  كشفت عن ضبط 30 جهاز  كشف عن المعادن و33 مولدا كهربائيا.

بالإضافة الى31 مطرقة ضغط وأكثر من 36 قنطارا و8045 وحدة من التبغ و62 عربة من مختلف الأصناف.

وفي نفس السياق كذلك تم ضبط 12 جهاز اتصال و4 ألواح لتوليد الطاقة الشمسية .

أما فيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية فقد تم توقيف 649 مهاجرا غير شرعيا.

وانقاذ حياة 132 شخصا من الغرق في عرض البحر وانتشال 15 جثة.

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