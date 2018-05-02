تدمير 8 مخابئ للارهابيين في تبسة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتبسة ثمانية مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ومن جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالوادي، ثلاثة تجار مخدرات ومهربين اثنين وضبطت شاحنة و53 قنطار من مادة التبغ و14 كيلوغرام من الكيف المعالج، يضيف ذات المصدر، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ72 كيلوغرام، بالإضافة إلى 1540 قرص مهلوس بكل من تندوف وتلمسان وسيدي بلعباس.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف28 مهاجر غير شرعي بكل من ورقلة وتلمسان.