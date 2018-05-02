الجوية الجزائرية تفتح خط جديد بين تلمسان وأليكانت

فتحت الخطوط الجوية الجزائرية، مساء أمس، خط جوي جديد يربط بين تلمسان وأليكانت الاسبانية، بحضور السلطات المحلية ومسؤولي شركة الجوية الجزائرية ومختلف المصالح المعنية بهذه العملية.

وقد مكنت هذه الرحلة الأولى التي تدوم 40 دقيقة من نقل 98 مسافرا على متن طائرة من نوع بوينغ 737-600 حسبما ذكر المدير الجهوي للخطوط الجوية الجزائرية قارة تركي الذي أشار إلى أن "فتح خط جديد ليس بالأمر السهل بل يتطلب الكثير من الجهود والتشاور".

وقد برمجت الجوية الجزائرية رحلتين في الأسبوع (الثلاثاء والجمعة) بين مدينتي تلمسان وأليكانت.