وفاة 50 شخص في 1146 حادث مرور خلال مارس

أفادت خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح مديرية الامن العمومي قد سجلت خلال شهر مارس، 1146 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية، وفاة 50 شخص وجرح 1356 آخرين، حيث أظهرت المعاينة الميدانية للمصالح المختصة، أن العامل البشري يعد دائما السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور بنسبة 97.20 بالمائة، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط، حيث وفي هذا الإطار، تؤكد خلية الإتصال والصحافة، أن المديرية العامة للأمن الوطني تواصل حملاتها التحسيسية والتوعوية في مجال الوقاية والسلامة المرورية حيث بلغ عدد الأنشطة التحسيسية اتجاه مستعملي الطريق 59718 نشاط تحسيسي خلال شهر مارس من السنة الجارية، كما قدمت المديرية 317 درسا نظريا بمؤسسات التربية والتعليم لتلقين المتمدرسين قواعد وأحكام المرور وقدمت أيضا 312 درسا بحظائر التربية المرورية وعليه تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الارواح وسلامة مستعملي الطريق العام.

منيرة ابتسام طوبالي