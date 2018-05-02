بوتفليقة: الجزائر تعول على اعلامها في مواجهة تحديات الداخل والخارج

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة جميع وسائل الإعلام الوطنية إلى الاضطلاع بـ"مهمتها النبيلة" من خلال دور "الرقيب اليقظ" الذي يرصد "كل النقائص التي تعتور سير شأننا العام أو حياتنا اليومية".

ونوه رئيس الجمهورية في رسالة له عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بهذا "الواجب" الذي يقع على عاتق الصحفيين من خلال دور "الرقيب اليقظ" الذي يرصد كل النقائص التي تعتور تسيير الشؤون العامة والخاصة، لأن الأمر يتعلق "بدور يشجع الإصلاحات والتصحيح وحتى المحاسبة عند ما يتطلبه الأمر"، وتشكل هذه "المهمة النبيلة" للصحافة من خلال انتقاد العمل الحكومي خاصة عندما يتم ذلك ب"صدق و نزاهة" جزءا هاما من حل المشاكل و تصويب الوضع.

واعتبر رئيس الجمهورية أن "ثقل وتعدد" المهام المنوطة بمختلف مصالح الدولة، تؤدي "لا محالة" إلى "ارتكاب عدد من الأخطاء" ووجود "قسط من النقائص"، ومن ثمة حرص رئيس الجمهورية "كل الحرص على ابراز الدور المركزي" للصحافة الوطنية في "جميع الورشات" وفي "مواجهة كل التحديات التي تعترض الجزائر في مسيرتها".

وأكد الرئيس بوتفليقة أنه يحق للدولة وللشعب الجزائري أن "يفتخر" بالمستوى الذي بلغته الصحافة الوطنية بجميع أشكالها "في التقدم والعصرنة" والاستفادة من مساهمة الإعلام في "مغالبة هذه التحديات"، كما أكد على افتخار الجزائر بكونها في "طليعة الدول التي تحترم حقوق هذه المهنة النبيلة ولا تدخر أي جهد من أجل ترقيتها"، حسبه، وأضاف رئيس الدولة، في هذا السياق، أنه يحق للجزائر أن "تعتز بتخليص تشريعها من كل عقوبة سالبة للحرية على الجنحة التي قد يرتكبها الصحفي"، كما يحق لها أن "تفتخر بخلوها من أي صحافي مسجون بسبب تأديته مهمته الإعلامية"، واسترسل الرئيس بوتفليقة قائلا أنه يحق للجزائر "أن تفتخر بدسترتها حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وحتى على الشبكات الإعلامية بدون قيد وكل شكل من أشكال الرقابة القبلية، دستور يضمن نشر المعلومات و الأفكار و الصور و الآراء بكل حرية مع احترام ثوابت الأمة و قيمها و احترام حقوق الإنسان".

واعتبر الرئيس بوتفليقة أن الصحافة "بجميع أصنافها" ترافق اليوم "إشعاع وتألق الحياة الديمقراطية"، مشيرا في السياق نفسه إلى حرصه "عبر التعديل الدستوري الأخير على فتح المجال أكثر أمام الإعلام الوطني ليعزز دوره الفعال في جميع مناحي الحياة الوطنية".

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر "تعول على إعلامها وهي تواجه شتى التحديات في الداخل، وأخرى تهددها من الخارج على غرار الكثير من دول العالم اليوم".

وذكر الرئيس، في هذا الإطار، دور الإعلام في "نقل صورة الجزائر الحقيقية خارج حدودنا"، موضحا أن تمسك الجزائر ب"حريتها واستقلال قرارها" يعرضها ل"حملات التشويه، بل وحتى لمحاولات زعزعة استقرارها بإثارة الفتن واختلاق أزمات ومشاكل بحيث لا نرى الخروج منها إلا في الاحتماء بها".

وأوضح أن "عالم اليوم المولع كباره بالهيمنة لا يتقبل بسهولة الدول والشعوب المتمسكة بحريتها واستقلال قرارها".

وواصل رئيس الجمهورية قائلا إن الجزائر، التي "تتميز بهذه الاستقلالية في القرار والخيار، عانت ويلات التشويه، كما استهدفت بمحاولة زعزعة أركانها والأمر بات اليوم أخطر مع تطور الإعلام الالكتروني الذي لا يعرف الحدود والذي يصل مباشرة إلى جميع الأفراد".

وأكد الرئيس بوتفليقة أنه "من الطبيعي أن نختلف، في الداخل، في الآراء والاتجاهات وتلكم هي القاعدة الأساس للديمقراطية التعددية، غير أننا ملزمون جميعا بالوحدة وجمع الكلمة عندما يتعلق الأمر بالجزائر".