بوتفليقة: الجزائر تعول على اعلامها في مواجهة تحديات الداخل والخارج

شريط الاخبار
بلعباس تكرر سيناريو 91 وتعانق الكأس شريف الوزاني لم يتمالك نفسه وبكى بحرقة «الكناري» يخسر سادس نهائي و»المكرة» بالعلامة الكاملة عدد كبير من أنصار الفريقين قضوا الليلة بمحاذاة الملعب الكناري والعقارب يعطون درسا مجانيا في الروح الرياضية أطراف الثلاثية تمحو مخلّفات «أزمة الصائفة» وتجدد «التحالف» في عيد العمال بوتفليقة يدعو الحكومة إلى تسوية خلافاتها مع رجال الأعمال عن طريق الحوار قايد صالح يشدد على ترقية مستويات الصناعة العسكرية الجيش يحيّد 23 إرهابيا ويوقف 4 عناصر دعم خلال أفريل الماضي الداخلية تضع خارطة طريق لإثراء مشروع قانون الجباية المحلية الجديد إجراء مسابقة مهنة الموثق نهاية شهر جوان المساعدون المختصون لدى النيابة العامة يعيّنون من سبعة تخصصات كل التفاصيل عن الإجراءات التنظيمية والأمنية لامتحانات البكالوريا "الأفافاس" يدعو زمالي لسحب القرار وتغليب لغة الحوار بن غبريت تنفي حذف سورة الإخلاص من المقرر الدراسي المصادقة على قانون الصحة الجديد تكوين 500 أستاذ للحصول على دكتوراه في الأدب الإنجليزي صدور مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط مقاول يستغل مستثمرة فلاحية بعين موس في سطيف لإنجاز محطة بنزين اتفاقية بين الأمن الوطني ومركز البحث العلمي في التكنولوجيات الصناعية نشرية خاصة تحذر من أمطار رعدية على الولايات الشرقية صادرات سوناطراك فاقت 33 مليار دولار في 2017 أسواق التضامن ستكون عبر الوطن لكسر الأسعار في رمضان "جازي" تتعاقد مع "يسير" لضمان تنقّل أريح للجزائريين نحو إبرام شراكة لإنتاج المركبات والرافعات والمصاعد الكناري لاستعادة المجد والمكرة لتأكيد الوجود شبيبة الألقاب تعود والأنصار يتأهبون لإقامة الأفراح وفاة 15 إفريقيا في شاطئ رأس فالكون بوهران مشادات بين عضو عن الثلث الرئاسي ووزير العدل حول استقلالية القضاء الجزائر تطالب بوضع استراتيجية متكاملة للقضاء على الإرهاب الجزائريون يتخوفون من الغلاء في رمضان والحكومة تطمئن! ليونة في منح تراخيص مطاعم الرحمة لتقاسم الأعباء مع السلطات العمومية الوزاني يحدد لأشباله نقاط قوة وضعف الكناري الجمهور يستقبل «السيدة» ويحلم بالتتويج بها مجسم الكأس يصنع الحدث والعقارب يتمنون عودته إلى بلعباس ساعات "رولكس" الفاخرة وهواتف "آيفون" لتهريب الأموال إلى الخارج الجيش يحجز 41 قذيفة مضادة للدبابات على الحدود مع مالي النقابات المستقلة تنظم احتجاجا وطنيا في اليوم العالمي للعمال مناورة حول حريق افتراضي ومحاولة فرار محبوسين «لا يمكننا التنبؤ بغلة رمضان إلا بعد الانتهاء من جني المحاصيل»
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. بوتفليقة: الجزائر تعول على اعلامها في مواجهة تحديات الداخل والخارج

بوتفليقة: الجزائر تعول على اعلامها في مواجهة تحديات الداخل والخارج

  02 ماي 2018 - 16:15   قرئ 56 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة: الجزائر تعول على اعلامها في مواجهة تحديات الداخل والخارج

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة جميع وسائل الإعلام الوطنية إلى الاضطلاع بـ"مهمتها النبيلة" من خلال دور "الرقيب اليقظ" الذي يرصد "كل النقائص التي تعتور سير شأننا العام أو حياتنا اليومية".

ونوه رئيس الجمهورية في رسالة له عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بهذا "الواجب" الذي يقع على عاتق الصحفيين من خلال دور "الرقيب اليقظ" الذي يرصد كل النقائص التي تعتور تسيير الشؤون العامة والخاصة، لأن الأمر يتعلق "بدور يشجع الإصلاحات والتصحيح وحتى المحاسبة عند ما يتطلبه الأمر"، وتشكل هذه "المهمة النبيلة" للصحافة من خلال انتقاد العمل الحكومي خاصة عندما يتم ذلك ب"صدق و نزاهة" جزءا هاما من حل المشاكل و تصويب الوضع.

واعتبر رئيس الجمهورية أن "ثقل وتعدد" المهام المنوطة بمختلف مصالح الدولة، تؤدي "لا محالة" إلى "ارتكاب عدد من الأخطاء" ووجود "قسط من النقائص"، ومن ثمة حرص رئيس الجمهورية "كل الحرص على ابراز الدور المركزي" للصحافة الوطنية في "جميع الورشات" وفي "مواجهة كل التحديات التي تعترض الجزائر في مسيرتها".

وأكد الرئيس بوتفليقة أنه يحق للدولة وللشعب الجزائري أن "يفتخر" بالمستوى الذي بلغته الصحافة الوطنية بجميع أشكالها "في التقدم والعصرنة" والاستفادة من مساهمة الإعلام في "مغالبة هذه التحديات"، كما أكد على افتخار الجزائر بكونها في "طليعة الدول التي تحترم حقوق هذه المهنة النبيلة ولا تدخر أي جهد من أجل ترقيتها"، حسبه، وأضاف رئيس الدولة، في هذا السياق، أنه يحق للجزائر أن "تعتز بتخليص تشريعها من كل عقوبة سالبة للحرية على الجنحة التي قد يرتكبها الصحفي"، كما يحق لها أن "تفتخر بخلوها من أي صحافي مسجون بسبب تأديته مهمته الإعلامية"، واسترسل الرئيس بوتفليقة قائلا أنه يحق للجزائر "أن تفتخر بدسترتها حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وحتى على الشبكات الإعلامية بدون قيد وكل شكل من أشكال الرقابة القبلية، دستور يضمن نشر المعلومات و الأفكار و الصور و الآراء بكل حرية مع احترام ثوابت الأمة و قيمها و احترام حقوق الإنسان".

واعتبر الرئيس بوتفليقة أن الصحافة "بجميع أصنافها" ترافق اليوم "إشعاع وتألق الحياة الديمقراطية"، مشيرا في السياق نفسه إلى حرصه "عبر التعديل الدستوري الأخير على فتح المجال أكثر أمام الإعلام الوطني ليعزز دوره الفعال في جميع مناحي الحياة الوطنية".

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر "تعول على إعلامها وهي تواجه شتى التحديات في الداخل، وأخرى تهددها من الخارج على غرار الكثير من دول العالم اليوم".

وذكر الرئيس، في هذا الإطار، دور الإعلام في "نقل صورة الجزائر الحقيقية خارج حدودنا"، موضحا أن تمسك الجزائر ب"حريتها واستقلال قرارها" يعرضها ل"حملات التشويه، بل وحتى لمحاولات زعزعة استقرارها بإثارة الفتن واختلاق أزمات ومشاكل بحيث لا نرى الخروج منها إلا في الاحتماء بها".

وأوضح أن "عالم اليوم المولع كباره بالهيمنة لا يتقبل بسهولة الدول والشعوب المتمسكة بحريتها واستقلال قرارها".

وواصل رئيس الجمهورية قائلا إن الجزائر، التي "تتميز بهذه الاستقلالية في القرار والخيار، عانت ويلات التشويه، كما استهدفت بمحاولة زعزعة أركانها والأمر بات اليوم أخطر مع تطور الإعلام الالكتروني الذي لا يعرف الحدود والذي يصل مباشرة إلى جميع الأفراد".

وأكد الرئيس بوتفليقة أنه "من الطبيعي أن نختلف، في الداخل، في الآراء والاتجاهات وتلكم هي القاعدة الأساس للديمقراطية التعددية، غير أننا ملزمون جميعا بالوحدة وجمع الكلمة عندما يتعلق الأمر بالجزائر".

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات