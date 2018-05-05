إلقاء القبض على إرهابيين اثنين خطيرين بجيجل

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين خطيرين، في زيامة منصورية بولاية جيجل في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بكل من "حشود محمد" المكنى "أبو وائل" و"خطاب سمير" المكنى "أبو خالد" اللذان كانا قد التحقا بالجماعات الارهابية سنة 1994 و1996 على التوالي، وكان بحوزة الموقوفين مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن ذخيرة مملوءة.

وكشف المصدر عن ارتفاع الحصيلة الاجمالية لهذه العملية التي انطلقت بداية شهر أفريل والتي لا تزال متواصلة، إلى تحييد ثمانية إرهابيين، حيث تم القضاء على إرهابي وإلقاء القبض على خمسة آخرين، في حين سلم إرهابيان اثنين نفسيهما للسلطات العسكرية بالمنطقة استجابة لطلب عائلتيهما، فيما تم أيضا استرجاع سبعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة ومعدات التفجير، إضافة إلى كشف وتدمير عدد من المخابئ.

وفي ذات السياق أكدت وزارة الدفاع الوطني، أن هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة تؤكد مرة أخرى على إصرار وعزم الوحدات المكلفة بمحاربة الإرهاب على تطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية، كما تؤكد على نجاعة المقاربة المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مساعيها ومبادراتها قصد اجتثاث هذه الظاهرة على غرار نداءات وزارة الدفاع الوطني الموجهة لبقايا الإرهابيين للتوبة والرجوع إلى جادة الصواب والاندماج في المجتمع.