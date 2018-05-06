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تدمير مخبأ للإرهابيين بسكيكدة

  06 ماي 2018 - 12:09   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الحدث
تدمير مخبأ للإرهابيين بسكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ للإرهابيين يحوي على قنبلتين تقليديتي الصنع وكمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة بعين القشرة في سكيكدة، حسبما جاء اليوم الاحد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي لغما تقليدي الصنع في جيجل.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، 7 مهربين وحجزت سلاح من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء ، 4 درجات نارية ، 9 أجهزة للكشف عن المعادن، 9 مولدات كهربائية و7 مطارق ضغط.فيما أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنيسق مع مصالح الجمارك بعين قزام 3.6 طن من المواد الغذائية و400 لتر من الوقود من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بتلمسان محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع وتم توقيف 36 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت وورقلة.

 

 

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