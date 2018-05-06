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بوعزقي يطالب المستفيدين بمباشرة استصلاح أراضيهم واستغلالها

  06 ماي 2018 - 16:28   قرئ 68 مرة   0 تعليق   الحدث
بوعزقي يطالب المستفيدين بمباشرة استصلاح أراضيهم واستغلالها

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عبد القادر بوعزقي يوم الأحد بالبيض على  ضرورة انطلاق المستفيدين من  الأراضي الفلاحية عبر الوطن في استصلاحها و استغلالها محذرا أنه سيتم اتخاذ  الاجراءات  القانونية في حق أولئك الذين لم يباشروا عمليات الاستصلاح.

و قال الوزير  لدى زيارته لمستثمرة فلاحية في طور الاستصلاح بمنطقة بريزينة   أنه " يتم  تسخير كل الإمكانيات لمرافقة المستثمرين بالقطاع الفلاحي" مشير الى  أن "الدولة تراهن على الفلاحة كقطاع استراتيجي لتحقيق التنمية والامن  الغذائي".

كما أكد بوعزقي على ضرورة تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية المنتجة  "التي لا يحوز أصحابها على سند قانوني".

 

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