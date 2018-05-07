أشغال صيانة وترميم بالطريق السيار في العاصمة

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الاثنين، عن انطلاق أشغال الصيانة والترميم بعدد من المقاطع الخاصة بالطريق السيار على مستوى ولاية الجزائر.

أوضح المصدر، أن عملية الصيانة والترميم ستمس الطريق الاجتنابي رقم 02 بالجزائر العاصمة، عبر أربع مقاطع، ويتعلق الأمر بخصوص أشغال الصيانة حسب ذات المؤسسة، بكل من مقطع بئر توتة-خميس الخشنة، حمادي-بئر توتة.

أما بخصوص الترميم يتعلق الامر بكل من: خميس الخشنة-براقي وحمادي-محول مفتاح.

وعليه دعت الجزائرية للطرق السيارة، مستعملي الطريق السيار إلى توخي الحيطة والحذر.