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60 فندقا جديدا يدخل الخدمة خلال موسم الاصطياف

  07 ماي 2018 - 12:31   قرئ 110 مرة   0 تعليق   الحدث
60 فندقا جديدا يدخل الخدمة خلال موسم الاصطياف

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود عن دخول 60 مؤسسة فندقية جديدة الخدمة بطاقة 5 آلاف سرير بداية من موسم الاصطياف تضاف إلى الفنادق التي انتهت عملية إعادة تأهيليها، مؤكدا أن الموسم سيكون ناجحا بالنظر إلى المؤهلات البشرية والطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر.

وأوضح بن مسعود لدى استضافته اليوم الاثنين بفوروم الاذاعة الوطنية أن اللجنة الوزارية تعمل بالتنسيق مع الولاة سيما على مستوى الولايات الساحلية بالتحضير لموسم الاصطياف، مشيرا إلى أن 60 مؤسسة فندقية جديدة ستدخل الخدمة بطاقة استيعاب بـ 5 آلاف سرير، بينما انتهت إعادة تأهيل عديد الهياكل الفندقية لوضعها تحت تصرف المصطافين والسياح.

وقال وزير السياحة إن العديد من الفنادق الكبيرة التابعة للدولة تخضع لعمليات إعادة التأهيل كفندق الرياض بسيدي فرج، وتم رصد مبالغ مالية ضخمة لتحديثها، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تتجه لتسييرها عن طريق الشراكة مع مستثمرين محليين أو أجانب، لتتكيف وتتأقلم مع واقع السياحة في الدول المجاورة.

وعن غلاء الاسعار بالهياكل السياحية بالجزائر سيما على مستوى الفنادق، فأكد المتحدث أنها تخضع لقانون العرض والطلب غير أن هذا لا يمنع وزارة السياحة من التدخل لضبط الاسعار وإلزام الفنادق بإطلاق عروض ترويجية وتخفيضات خلال مواسم العطل والأعياد والمناسبات لتمكين المواطن متوسط الدخل من الاستفادة من خدمات فنادق 3 نجوم و4 نجوم، على غرار فنادق الدولة التي تصل فيها نسبة التخفيضات إلى 50 بالمائة خارج الموسم وذروة الطلب. 

 

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