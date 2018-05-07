6 مليون يورو مساعدات لدول افريقية منها الجزائر

أعلنت مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الدولية المصري، داليا سالم، اليوم الاثنين، عن تخصيص الاتحاد الأوروبي لـ6.1 مليون يورو لمشروع الإبداع في المتوسط في 7 دول من ضمنها الجزائر.

سينطلق المشروع المخصص لتنمية التجمعات في الصناعات الإبداعية والثقافية في جنوب المتوسط، الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، في الدول السبع، وهي الجزائر والمغرب والأردن وتونس بجانب فلسطين ولبنان ومصر، حيث سيركز على الحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.