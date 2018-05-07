إطلاق عريضة على الأنترنت بغية احترام حق كلود مانجين في الزيارة

شريط الاخبار
الجيش يجري أكبر مناورة عسكرية بحرية وبرية-جوية غرب الوطن بوتفليقة تمكن من إعادة تأهيل البلد من مخلفات العشرية السوداء المغرب يحاول إقحام الجزائر لتغيير طبيعة النزاع وكسب التعاطف الغربي "كناس" في هبّة تضامنية لعلاج البروفيسور "ساعد خميسي" الجزائر تحقق نتائج "استثنائية" في علاج السيدا افتتاح الملتقى الدولي الثالث للأحواض الإفريقية الكبرى الانقسامات تهدّد بتفجير حركة النهضة علي يحي عبد النور يطالب بتمكينه من شراء مسكنه بالأبيار واقع مرّ يعيشه بقايا الارهابيين في الجبال أوقات العمل في الجنوب من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف زوالا ارتفاع خام صحاري الجزائري إلى 70.66 دولارا للبرميل إرهابيون جزائريون في داعش يكلفون شابين بتجنيد راغبي السفر إلى سوريا قاضي التحقيق يستمع لـ "نكاز" حول قضية قذفه للرئيس بوتفليقة وزارة الطاقة تعكف على إعداد مشروع الطاقة النووية الاتحاد الأوروبي يشيد بأداء الاقتصاد الجزائري رغم تراجع المداخيل زمالي يكشف عن مساهمة القطاع الخاص بـ 70 بالمائة من مناصب الشغل احتجاج وطني لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي يوم 10 ماي البلديات تتأخر في توزيع قفة رمضان شهادات مؤثرة لعائلتي الفقيدين وأساتذتهما الإدماج الفوضوي للمساجين سبب العود إلى الإجرام السعودية تظلم الجزائر في "كوطتها" من الحجاج تشديد على ضرورة التطبيق الدقيق لمحتويات برامج التحضير القتالي الجيش يلقي القبض على إرهابيين خطيرين بجيجل توزيع 04 آلاف سكن «عدل1» في رمضان وألف وحدة «أل بي بي» الأسبوع المقبل بالعاصمة "نحن نعمل ومن يريدون الإطاحة بي واهمون" برمجة اختبارات الفصل الثالث خارج الرزنامة الرسمية «ممنوع» 15 جوان آخر أجل لإيداع ملفات التدريس في مدارس «أشبال الأمة» حسبلاوي يدعو الأطباء المقيمين إلى طاولة الحوار مجددا دربال يستبعد تولي هيئته مهمة الإشراف على العملية الانتخابية إجراءات جديدة لضمان تموين الأسواق خلال رمضان بن يونس: "بعض القرارات الاقتصادية قد تعزل الجزائر اقتصاديا" موبيليس يواصل تصدره عرش متعاملي الهاتف النقال سوسطارة تبحث عن انطلاقة مثالية نحو النجمة الإفريقية قانون المالية التكميلي 2018 لحصد المزيد من الإيرادات الضريبية الحكومة "ترخص" تحويل حق الامتياز للاراضي الفلاحية للخواص أسعار النفط تواصل الارتفاع وتقترب من 75 دولارا الحكومة ترخص لاستغلال أراضي الوقف في بناء السكنات والمرافق العمومية تنامي التهريب في الجنوب مع اقتراب شهر رمضان توقيف 5 بارونات وضبط قنطار من المخدرات بتلمسان وعين تيموشنت الجزائر الأكبر إنفاقا على التسلح بإفريقيا بـ 10,2 مليار دولار
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. إطلاق عريضة على الأنترنت بغية احترام حق كلود مانجين في الزيارة

إطلاق عريضة على الأنترنت بغية احترام حق كلود مانجين في الزيارة

  07 ماي 2018 - 13:53   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث
إطلاق عريضة على الأنترنت بغية احترام حق كلود مانجين في الزيارة

تم إطلاق عريضة على الانترنت لاحترام حق المناضلة كلود مانجين في زيارة زوجها نعمة أسفاري المحتجز في المغرب و المدان ب30 سنة  سجنا حيث شنت إضرابا عن الطعام منذ 19 يوما للحصول على هذا الحق.

و شنت المناضلة الفرنسية من أجل القضية الصحراوية اضرابا غير محدود عن الطعام منذ 18 أبريل الفارط للاحتجاج على منعها من قبل السلطات المغربية من زيارة  زوجها و طردها للمرة الرابعة في ظرف سنتين.

وتدعو العريضة التي وقع عليها نحو 2.000 شخص الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحكومته "الى بذل كل الجهود حتى تتمكن كلود مانجين أسفاري من زيارة زوجها  نعمة أسفاري".

وجاء في العريضة التي جاءت على الرابط الالكتروني التالي  (www.change.org./p/pour-le-respect-du-droit-de-visite-claude-mangin-en-greve -de-la-faim-depuis-le-18-04-2018) "كان بلدنا سخيا عندما كان الملك المغربي بحاجة الى رعاية طبية، و لذا فاننا ننتظر في المقابل التفاتة انسانية من طرفه".

وقد قامت ازيد من 50 شخصية بالإمضاء على هذا النداء منها خافيير بارديم و  بيار ريشار و كذا العديد من المغنيين و الممثلين منهم بيار لورون و نوال مامار  و جوزي بوفي بالإضافة الى العديد من المنتخبين منهم الان غراش و الأسقف غايو و  كذا عدة رجال دين مسيحيين.

كما استقبلت كلود مانجين التي دخل اضرابها عن الطعام يومه ال 20 العديد من الأشخاص الذين تنقلوا الى بلدية مقر اقامتها بايفري سور سان الذين عبروا لها  عن دعمهم لها.

 

وأرسلت العديد من الرسائل الى الرئيس الفرنسي للتدخل لدى الملك المغربي منها  تلك التي ارسلها أسقف كريتاي ميشال سانتيي و رئيس بلدية ايفري فيليب بويسو  الذين اعربا له من خلالهما عن "قلقهما البالغ" بشأن اضراب المناضلة كلود مانجين عن الطعام.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات