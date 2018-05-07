الأمن يسجل 92 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن العمومي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال نهاية الأسبوع 92 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية أسفرت عن وفاة شخص وجرح 98 آخرى.

وتفيد الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط في هذا الإطار وحفاظًا على سلامة الجميع تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام، كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/ 24 سا.

منيرة ابتسام طوبالي