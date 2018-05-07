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  3. مصدر مسؤول يؤكد أن ملف علي يحيى عبد النور قيد الدراسة ولا نية لطرده من مسكنه بالأبيار

استقبلته مصالح أملاك الدولة قبل أسبوع لتسوية وضعية شقة والده

مصدر مسؤول يؤكد أن ملف علي يحيى عبد النور قيد الدراسة ولا نية لطرده من مسكنه بالأبيار

  07 ماي 2018 - 14:52   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الحدث
مصدر مسؤول يؤكد أن ملف علي يحيى عبد النور قيد الدراسة ولا نية لطرده من مسكنه بالأبيار

أربعة ملاك سوّوا وضعيتهم وبقية الملفات قيد الدراسة

نفت مصادر مؤكدة من ولاية الجزائر نية مصالح أملاك الدولة بطرد المحامي ومؤسس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور من مسكنه الواقع بـ 35 شارع سي امحمد بوقرة "غاليني" سابقا ببلدية الأبيار بالعاصمة، والذي يشغله منذ الاستقلال. وأفادت مصادرنا أن مديرية أملاك الدولة بالعاصمة بصدد دراسة ملفه المودع مؤخرا فقط على مستوى مصالحها.

ذكرت نفس المصادر أن مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر استقبلت نجل المحامي علي يحيى عبد النور  قبل أسبوع فقط وقد وعده مسؤولو مديرية أملاك الدولة بالنظر في ملفه على غرار باقي جيرانه الذين تمكنوا من شراء شققهم بالعمارة التي يوجد فيها مقر سكن المحامي على يحيى عبد النور. وأفادت مصادر مطلعة أن مصالح مديرية أملاك الدولة وسلطات ولاية الجزائر والمقاطعة الإدارية لبوزريعة سوت وضعية أربعة سكان بالعمارة بعد تقديم ملف كامل عن شققهم التي هي عبارة عن أملاك شاغرة تركها المعمرون مباشرة بعد الاستقلال، يأتي هذا بعد أن حاولت عدة أطراف استغلال قضية علي يحيى عبد النور لأغراض سياسة والادعاء أن السلطات تريد طرده من مسكنه رغم أن هذا المحامي يحظى باحترام كبير من قبل السلطات العليا في البلاد على رأسهم رئيس الجمهورية الذي قدم له التعازي في وفاة زوجته بداية الألفية رغم أن يحيى عبد النور انضم إلى المعارضة السياسة وعرف بكتاباته المعارضة ولم يسبق أن تعرض لتعنيف من قبل السلطات الأمنية. وقد كان علي يحيى عبد النور وزيرا للأشغال العمومية بعد الاستقلال ليترك المنصب ويلتحق بمهنة المحاماة مدافعا عن موقوفي الرأي في السبعينات ثم الثمانينات، حيث دافع عن موقوفي الربيع الأمازيغي كما أسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب عدد من النشطاء منهم ميلود براهيمي وبوجمعة غشير قبل أن ينسحب منها وفي التسعينات دافع عن الحزب المنحل ويعد ابرز مهندسي ما يعرف بلقاء "سانت اجيديو بروما" والذي ضم عددا من الشخصيات الوطنية من بينهم حسين آيت احمد، احمد بن بلة وأنور هدام وجاب الله عبد الله، لويزة حنون وأحمد بن محمد والراحل محفوظ نحناح، ثم أصبح مدافعا عن شيوخ الفيس المنحل عباس المدني وعلى بلحاج او ما يعرف بالموقوفين الستة وأمام انسحاب أيت احمد من المشهد السياسي في البلاد واختياره المنفى الطوعي بسويسرا قرر علي يحيى عبد النور الابتعاد عن هذا الحزب الذي كان يتعاطف معه ليلتحق بركب المعارضة الراديكالية التي اصبح سعيد سعدي احد زعمائها .

خليدة تافليس

 

 

 

 

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