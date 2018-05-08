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المقترح أثار جدلا كبيرا في الوسط الاقتصادي والسياسي قبل تجسيده

الحكومة تلغي قرار منح حق الامتياز الفلاحي للأجانب

  08 ماي 2018 - 14:20   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الحدث
الحكومة تلغي قرار منح حق الامتياز الفلاحي للأجانب

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلغاء مقترح التنازل عن الأراضي الفلاحية في إطار عقود الامتياز لصالح المستثمرين الأجانب بالشراكة مع متعاملين جزائريين، وهو الاجراء الذي تضمنته مسودة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والذي كان من المقرر أن يناقش في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إلا أنه تم الغاؤه، وكان المقترح قد أثار قبل تجسيده الفعلي جدلا كبيرا لمختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي والسياسي.

اسقطت الحكومة مقترح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة الجارية، والقاضي بمنح حق الامتياز الفلاحي للجانب في إطار الشراكة مع المتعاملين الجزائريين في 169 مزرعة نموذجية، وكان المقترح قد أثار -قبل تجسيده الفعلي- جدلا كبيرا بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي.

اقترحت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي 2018 في صيغته الاولى، فتح مجال الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجانب في إطار مشاريع شراكة مع مستثمرين جزائريين، وبموجب المادة الثالثة من المشروع، سيعاد النظر في نظام الامتياز، خاصة ما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية التي تم تحويلها إلى شركات الاستثمار المستحدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع شركاء وطنيين أو أجانب.

يشير المشروع بأن تحويل التنازل يتم عبر عقد إداري صادر عن مديرية الأملاك المؤهلة إقليميا، مرفق بدفتر أعباء، وفي حال الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في عقد التنازل ودفتر الأعباء تحتفظ الدولة بحق إلغاء العقد إداريا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

يهدف هذا القرار الحكومي -بحسب المشروع- إلى تحديد إجراءات التنازل عن المزارع النموذجية لصالح الشركات التي تأسست في إطار الشراكة بين تلك المزارع ومستثمرين خواص وطنيين أو أجانب، وتضيف الحكومة بأن تلك المزارع ستشكل قاطرة تطوير قطاع الفلاحة، وبحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة، هناك 169 مزرعة نموذجية تابعة للمجمعات الفلاحية تتربع على مساحة قدرها 146 هكتار منها 126 ألف هكتار صالحة للاستغلال.

في هذا الشأن، نص تعديل الدستور الأخير في مادة 17 مكرر تنص على أن الدولة تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة" و"تحمي الدولة الأراضي الفلاحية والأملاك العمومية للمياه".

بن خلاف: "قرار رئيس الجمهورية شجاع وحزبنا طالب بإلغائه سابقا"

قال رئيس حزب اتحاد من أجل البناء والعدالة والنهضة، لخضر بن خلاف، في تصريح لـ "المحور اليومي"، أمس، إن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء قرار التنازل عن الأراضي الفلاحية في إطار عقود الامتياز لصالح المستثمرين الأجانب بالشراكة مع متعاملين جزائريين كان شجاع، قائلا "إننا استبشرنا خيرا عندما قام رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون برفضه كونه لا يخدم قطاع الفلاحة في بلادنا خاصة وأن الحكومة تعول على هذا القطاع في ظل الأزمة التي تمر بها جراء انهيار أسعار البترول في السوق الدولية "،وتابع بن خلاف، أن تطبيق هذا القرار ليس في صالح البلاد وأن قرار وزير الحكومة احمد أويحيى، بإدراجه في مسودة قانون المالية التكميلي لهذه السنة "غير صائبا"، مؤكدا أن حزبه طالب عدة مرات بإلغاء هذا القرار الذي اعتبره ـ المتحدث ذاته ـ لا خدم قطاع الفلاحة باعتباره اهم القطاعات.

وسيلة قرباج

 

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