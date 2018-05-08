شريط الاخبار
بوتفليقة يرفض الضرائب والزيادات ويشدد على المحافظة على الـبسوسيال الحكومة تلغي قرار منح حق الامتياز الفلاحي للأجانب الأراضي الفلاحية لن تباع والشراكة مع الأجانب تضبطها قوانين جزائرية تنصيب كاميرات مراقبة عن طريق الفيديو لمحاربة العنف في الملاعب نواب النهضة والعدالة يتهمون سي عفيف بإقصائهم من التمثيل الدبلوماسي زيتوني يؤكد أنّ نقل التاريخ إلى الشباب ضمانة لتحصين الأمة قانون المالية التكميلي سيكون جاهزا قبل أسبوعين للدراسة أمام مجلس الوزراء بدوي: واهمون من ظنوا أن الجزائريين سيعودون إلى الصفر بسبب الأزمة المالية نصف مليون تلميذ اجتازوا امتحانات إثبات المستوى تحسبا لـ"البيام" و"الباك" «على الشباب البحث عن وسائل تمويل مشترك» طالبان جامعيان يسرقان سيارة صحفية بإقامة الصنوبر تأجيل ملف محافظ شرطة بالحراش إلى جلسة 29 ماي الجاري صيدلي ينصب على زميلته بإقامة مشروع فلاحي وهمي عصابة من أربعة أفراد تسطو على شركة صيدلانية بالسمار زمالي ينفي سحب الاعتمادات من النقابات غير القانونية تقنيو الجوية الجزائرية و"طاسيلي" يعلنون عن إضراب أبناء الشهداء يحتجون بغلق مديرية المجاهدين لتيزي وزو حسبلاوي يصف مقاطعة الأطباء المقيمين للمناوبة بالأمر غير المقبول بوعزغي يرفض الخوض في قضية التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب زمالي يكشف عن زيادات بـ 0.5 و5 بالمائة في معاشـات المتـقاعـدين فضاء خاص بالشركات المختلطة في معرض الجزائر الدولي عقد شراكة بين "كيا الجزائر" والاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الاجرة مركب الغاز لسكيكدة يتدعم بتكنولوجيا أمريكية جديدة قريبا برنامج حكومي خاص لتنمية المناطق الجبلية المتضررة خلال سنوات الإرهاب آخر دورة تكوينية لأساتذة المتوسط والثانوي في 26 جوان بن غبريت تدعو إطاراتها لتشجيع التلاميذ على المشاركة في المسابقات الدولية "نظام معلوماتي" جديد لتسيير قفة رمضان والدخول المدرسي لوح يدعو الاتحاد الدولي للقضاة لسن اتفاقية دولية شاملة لمحاربة الجريمة الإلكترونية الجيش يسلم 409 عربة "مرسيدس بنز" لمؤسسات عمومية وخاصة أردوغان يجدد استخدام ورقة الجزائر ويطالب بإصلاح الأمم المتحدة استقرار أسعار الخضر واللحوم قبل أسبوع عن رمضان محاكمة عون إداري ببلدية الجزائر الوسطى قذف "المير" عبر "الفايسبوك" تاجر يستورد 600 ماكنة حلاقة كهربائية مقلدة من علامة "فيليبس" شبكة تستورد الكوكايين من المغرب وتروجه من الغرب إلى الشرق إيداع محامية الحبس بالجلسة لتورطها رفقة طليقها في قضايا تزوير تأخير مواعيد الامتحانات على مستوى بعض الجامعات شيخي يُقر بوجود عقبات أمام استرجاع الأرشيف الموجود بفرنسا أويحيى يُشرف على افتتاح معرض الجزائر الدولي اليوم بن مسعود يعد بموسم اصطيافي ناجح هذه السنة الجزائر تتوفر على 7.5 مليار متر مكعب من المياه
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. بوعزغي يرفض الخوض في قضية التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب

أعلن عن تنصيب لجنة قطاعية

بوعزغي يرفض الخوض في قضية التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب

  08 ماي 2018 - 14:20   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الحدث
بوعزغي يرفض الخوض في قضية التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب

التزم وزير الفلاحة والصيد البحري عبد القادر بوعزغي الصمت اتجاه المقترح التي قدمته وزارة الفلاحة في قانون المالية التكميلي لـ 2018، بالتنازل عن أراضي فلاحية في إطار عقود الامتياز لصالح المستثمرين الأجانب بالشراكة مع متعاملين جزائريين. 

أوضح بوعزغي، أن مشروع قانون المالية التكميلي لا يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة، وستعرف ترتيباته في وقت لاحق بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه رافضا الخوض في التفاصيل لاسيما ما تعلق بمقترح التنازل عن أراضي فلاحية في إطار عقود الامتياز لصالح المستثمرين الأجانب، معلنا على هامش اجتماعه أمس، مع مسؤولي القطاع، عن التنصيب الرسمي للجنة قطاعية مكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول والتوصيات التي خرجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية المعقدة أواخر الشهر الماضي، على أن ترفع إليه دوريا تقريرها، مدعما بأرقام وبيانات عن إنجازات ومكاسب مدانة وواقعية.

بخصوص الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة، أكد المسؤول الأول على هذا القطاع ، أن الوزارة الوصية، قد اتخذت بمعية وزارة التجارة كامل الترتيبات لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية في شهر رمضان مع الحرص على توفيرها بالكميات المناسبة، قصد تمكين الجزائريين من مزاولة الشهر الفضيل في طمأنينة -على حد قوله- كما تطرق الوزير إلى انطلاق موسم الحصاد والدرس، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تبين أن الإنتاج الوطني لهذه السنة سوف يفوق معدلات السنوات الماضية، وهو ما يؤشر على أن شعبة الحبوب ستساهم حتما في تقليص فاتورة الواردات من هذه المادة الضرورية للجزائريين.

وكشف الوزير عن إعداد ورقة طريق سيتم من خلالها اشراك جميع الفاعلين والشركاء، تهدف إلى تحفيز الشباب للانخراط أكثر في النشاطات الفلاحية المربحة، مع توفير الدعم المالي المناسب والتحكم المستمر والمتزايد في التقنيات الحديثة ومستويات التكوين والتدريب، وكذا فتح المجال أكثر أمام المستثمرين وحاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار في قطاع الغابات وكذا تربية المائيات بما يساهم في تطوير هذه الاقتصاديات وتثمين موروثنا الطبيعي والإيكولوجي، إضافة إلى المضي في تطهير ملف العقار الفلاحي بمعية الولاة، الإدارات والجماعات المحلية، من خلال العمل على تسوية الحالات العالقة والتصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية، داعيا في الوقت ذاته، جميع المستفيدين من العقار الفلاحي على اختلاف الصيغ من الانطلاق في خدمة الأرض.

وأبرز المسؤول ذاته، أهمية العمل على ترقية الاستثمار الخاص، عن طريق تحرير المبادرات والطاقات وتسهيل الإجراءات ورفع العراقيل، مع تشجيع أولئك المستثمرين الذي ينخرطون في مختلف البرامج التنموية، سواء تعلق الامر بتثمين المزارع الفلاحية النموذجية او انشاء مؤسسات تربية المائيات او تثمين الفضاءات الغابية.

من جهته، أكد مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة شريف عماري، بأن الوزارة الوصية أخذت جميع التدابير اللازمة لضمان تموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية، حيث سيتم توفير المواد الاستهلاكية الأساسية من القمح، الحليب، الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، مطمئنا الجزائريين بوجود وفرة في المنتوج تستجيب للطلب الموجود خلال شهر رمضان، إضافة إلى الأسعار المعقولة له، لافتا إلى أن وزارة التجارة ستجنّد لذات الهدف الأسواق الجوارية بفعالية أكثر هذه السنة، كاشفا عن بلوغ حجم انتاج الجزائر من اللحوم الحمراء والبيضاء حدود 10 ملايين قنطار، معلنا في الوقت ذاته،  عن استيراد الحكومة لـ 40 ألف طن فقط من اللحوم من أجل ضبط السوق والأسعار، مشيرا إلى  أن تغطية المنتوج المحلي الطازج لأكثر من 70 بالمائة من السوق المحلي.

لطفي العقون

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات