أعلن عن تنصيب لجنة قطاعية

بوعزغي يرفض الخوض في قضية التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب

التزم وزير الفلاحة والصيد البحري عبد القادر بوعزغي الصمت اتجاه المقترح التي قدمته وزارة الفلاحة في قانون المالية التكميلي لـ 2018، بالتنازل عن أراضي فلاحية في إطار عقود الامتياز لصالح المستثمرين الأجانب بالشراكة مع متعاملين جزائريين.

أوضح بوعزغي، أن مشروع قانون المالية التكميلي لا يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة، وستعرف ترتيباته في وقت لاحق بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه رافضا الخوض في التفاصيل لاسيما ما تعلق بمقترح التنازل عن أراضي فلاحية في إطار عقود الامتياز لصالح المستثمرين الأجانب، معلنا على هامش اجتماعه أمس، مع مسؤولي القطاع، عن التنصيب الرسمي للجنة قطاعية مكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول والتوصيات التي خرجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية المعقدة أواخر الشهر الماضي، على أن ترفع إليه دوريا تقريرها، مدعما بأرقام وبيانات عن إنجازات ومكاسب مدانة وواقعية.

بخصوص الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة، أكد المسؤول الأول على هذا القطاع ، أن الوزارة الوصية، قد اتخذت بمعية وزارة التجارة كامل الترتيبات لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية في شهر رمضان مع الحرص على توفيرها بالكميات المناسبة، قصد تمكين الجزائريين من مزاولة الشهر الفضيل في طمأنينة -على حد قوله- كما تطرق الوزير إلى انطلاق موسم الحصاد والدرس، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تبين أن الإنتاج الوطني لهذه السنة سوف يفوق معدلات السنوات الماضية، وهو ما يؤشر على أن شعبة الحبوب ستساهم حتما في تقليص فاتورة الواردات من هذه المادة الضرورية للجزائريين.

وكشف الوزير عن إعداد ورقة طريق سيتم من خلالها اشراك جميع الفاعلين والشركاء، تهدف إلى تحفيز الشباب للانخراط أكثر في النشاطات الفلاحية المربحة، مع توفير الدعم المالي المناسب والتحكم المستمر والمتزايد في التقنيات الحديثة ومستويات التكوين والتدريب، وكذا فتح المجال أكثر أمام المستثمرين وحاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار في قطاع الغابات وكذا تربية المائيات بما يساهم في تطوير هذه الاقتصاديات وتثمين موروثنا الطبيعي والإيكولوجي، إضافة إلى المضي في تطهير ملف العقار الفلاحي بمعية الولاة، الإدارات والجماعات المحلية، من خلال العمل على تسوية الحالات العالقة والتصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية، داعيا في الوقت ذاته، جميع المستفيدين من العقار الفلاحي على اختلاف الصيغ من الانطلاق في خدمة الأرض.

وأبرز المسؤول ذاته، أهمية العمل على ترقية الاستثمار الخاص، عن طريق تحرير المبادرات والطاقات وتسهيل الإجراءات ورفع العراقيل، مع تشجيع أولئك المستثمرين الذي ينخرطون في مختلف البرامج التنموية، سواء تعلق الامر بتثمين المزارع الفلاحية النموذجية او انشاء مؤسسات تربية المائيات او تثمين الفضاءات الغابية.

من جهته، أكد مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة شريف عماري، بأن الوزارة الوصية أخذت جميع التدابير اللازمة لضمان تموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية، حيث سيتم توفير المواد الاستهلاكية الأساسية من القمح، الحليب، الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، مطمئنا الجزائريين بوجود وفرة في المنتوج تستجيب للطلب الموجود خلال شهر رمضان، إضافة إلى الأسعار المعقولة له، لافتا إلى أن وزارة التجارة ستجنّد لذات الهدف الأسواق الجوارية بفعالية أكثر هذه السنة، كاشفا عن بلوغ حجم انتاج الجزائر من اللحوم الحمراء والبيضاء حدود 10 ملايين قنطار، معلنا في الوقت ذاته، عن استيراد الحكومة لـ 40 ألف طن فقط من اللحوم من أجل ضبط السوق والأسعار، مشيرا إلى أن تغطية المنتوج المحلي الطازج لأكثر من 70 بالمائة من السوق المحلي.

لطفي العقون