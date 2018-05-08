الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي لـ "المحور اليومي":

الأراضي الفلاحية لن تباع والشراكة مع الأجانب تضبطها قوانين جزائرية

-تراجع نسبة الاعتداء على الأراضي بـ 80 بالمائة

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن الأراضي الجزائرية ليست للبيع وأنها ملك للجزائريين وتخضع لقوانين الجمهورية، وجاء ذلك بعد ورود معلومات وتقارير إخبارية تشير إلى أن الجزائر تخطط لمنح المستثمرين الأجانب امتيازات في أراضي زراعية.

أوضح ذات المتحدث في تصرح خص به "المحور اليومي" عبر اتصال هاتفي، أنه في حال الإقدام على مثل هذا القرار -أي تمكين الاجانب من استغلال الأراضي الفلاحية الجزائرية- فهذا لن يكون إلا وفق القوانين التي تضبط التعاملات الاقتصادية في الجزائر ووفق المواد المعدلة في الدستور الجزائري الذي يلح على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية كونها ملك الجزائريين، مؤكدا في نفس الوقت الشراكة مع الأجانب هو أمر معمول به اليوم في الجزائر في القطاع الخاص على سبيل المثال في المناطق الأجنبية وهي شراكة مضبوطة بقوانين التي أقرتها الحكومة الجزائرية حسب القاعدة 51/ 49 مؤكدا في نفس السياق أن الاتحاد يشجع مثل هذا القرار. وفيما يخص ما أوردته بعض الوسائل الإعلامية أن الرئيس ألغي هذا القرار فقال محمد عليوي إن أتحاد الفلاحين يؤيد كل قرارات رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، تحدث الأمين للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن قضية الاعتداء على الأراضي خاصة ما تعلق بإنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، مؤكدا أن الاتحاد يرفض بشدة الاعتداء على الأراضي الزراعية واستغلال اجزاء منها في بناء المشاريع السكنية مؤكدا في هذا المجال أن رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا بهذه القضية مما أدى إلى تراجع نسبة الاعتداء على هاته الأراضي بـ 80 بالمائة في كل ولايات الوطن، كما أضاف أن الفصل في هذه القضايا سيتم اليوم على مستوى المحاكم، إضافة إلى أن الرئيس أعطى تعليمات صارمة لمسؤولين في الدولة لمتابعة هذه القضية.

للإشارة فقد تداولت معلومات قبل يومين، أن الجزائر تخطط لمنح المستثمرين الأجانب امتيازات لأراض زراعية للمرة الأولى، في إطار سعي البلد المنتج للنفط إلى زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وذكرت الوثيقة أنه بموجب الخطة، المتوقع أن يناقشها مجلس الوزراء هذا الأربعاء قبل رفعها للبرلمان، سيحتاج أي مستثمر أجنبي إلى العمل في شراكة مع الدولة أو شركة جزائرية خاصة. في إطار فتح امتيازات زراعية أمام الأجانب.

ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل أخرى بشأن مواقع الأراضي الزراعية التي سيتم عرضها أو كيفية منح الامتيازات.

ياسمين بوعلي