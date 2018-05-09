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أمن العاصمة يحجز كيلوغرام من الكوكايين والهروين

  09 ماي 2018 - 13:58   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الحدث
أمن العاصمة يحجز كيلوغرام من الكوكايين والهروين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار متكوّنة من خمسة أشخاص مشتبه فيهم يعدّون رعايا أفارقة وثلاث أشخاص جزائريين، تمّ توقيفهم بأحد المنازل شرق العاصمة وبحوزتهم كمية من المخدرات الصلبة هروين وكوكايين)، قدّر وزنها بحوالي واحد واحد كلغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 22 مليون سنتيم ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 100 أورو.

بعد ورود معلومة هامة إلى مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، مفادها قيام رعايا أفارقة من مختلف الجنسيات يروجون للمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين و الهروين، مستغلين في ذلك منزلا مستأجرا، قامت ذات المصالح بمباشرة سلسلة من التحريات الميدانية التي أفضت إلى تحديد المسكن المشبوه، بعد استصدار إذن بتفتيش المنزل من السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وقصد إنجاح العملية، قام عناصر الأمن بترتيب سلسلة من الإجراءات التي أفضت الى مداهمة المنزل وتفتيشه، حيث ضبط بداخله على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من الكوكايين و الهروين معدة للترويج، مجزّاة داخل أكياس بلاستيكية شفافة، زنتها الإجمالية قاربت كيلوغرام كلغ، كما تم توقيف خمسة رعايا أفارقة من مختلف الجنسيات وثلاثة أشخاص جزائريين وحجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ22 مليون سنتيم ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 100 أورو،  بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.

 

م.إ.طوبالي

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