اجراء مسابقة المحضرين القضائيين في 30 جوان

أعلنت وزارة العدل،عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي في الثلاثين جوان المقبل.

وأوضحت وزارة العدل في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن تاريخ 30 جوان 2018، سيكون موعدا لتنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي، و ذلك في حدود 1500 منصب.

وأضاف البيان أن التسجيلات تفتتح من 9 إلى 28 ماي 2018، وأضاف أنه يتعين على الراغبين في المشاركة في المسابقة إيداع ملفاتهم على مستوى المجالس القضائية لمقر إقامتهم، بحيث يتم بالنسبة للمقيمين في ولاية الجزائر العاصمة، إيداع الملفات على مستوى محكمة الدار البيضاء التابعة لمجلس قضاء الجزائر، وبالنسبة لولايات الجنوب أدرار، إليزي، بشار، تمنراست، تندوف، ورقلة وغرداية، يتم إيداع الملفات على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم التابعة لها لمقر اقامة المعني.