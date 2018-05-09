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تفكيك شبكة مختصة في تزوير المحررات الإدارية للمركبات

  09 ماي 2018 - 14:30   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الحدث
تفكيك شبكة مختصة في تزوير المحررات الإدارية للمركبات

تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة مؤخرا من توقيف 13 شخصا شكلوا شبكة اجرامية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية للمركبات على مستوى عدة ولايات وبتواطؤ من موظفين اداريين، حسبما جاء اليوم الاربعاء في بيان لخلية الاتصال للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر. 

وأوضح البيان أن فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالعاصمة تمكنت مؤخرا من الإطاحة بشبكة اجرامية مكونة من 13 شخصا ينشطون في مجال تزوير الوثائق الإدارية للمركبات، بطاقات التسجيل وتصريحات بالبيع وبطاقات مراقبة، وذلك على مستوى عدة ولايات على غرار الجزائر العاصمة ووهران وتبسة والبليدة وبتواطؤ من موظفين اداريين.

وتابعت الفصيلة التحقيق في هذه القضية منذ ديسمبر 2017 حيث تمكن فوج التحقيق من تحديد طريقة عمل هذه العصابة الاجرامية والمتمثل في التهريب الدولي للمركبات، من خلال إدخال مركبات مستعملة من بلدان اوروبا عبر موانئ اسبانيا وصولا الى أرض الوطن.

وحسب البيان، فان دور افراد العصابة يأتي لاحقا داخل ارض الوطن حيث يتكفلون بنقل هذه المركبات من الغرب الجزائري بالاستعانة برعايا أفارقة الى وسط البلاد لاسيما اقليم ولايتي البليدة والجزائر، بالإضافة إلى تزوير ملفاتها ونسب ملكيتها الى شركائهم عن طريق تحرير تصاريح بالبيع مزورة ونسخ بطاقات تسجيل مشطوبة مزورة ونسخ بطاقات مراقبة مزورة وإيداعها لدى مكتب بطاقات التسجيل بتواطؤ من موظفين.

يضيف البيان أن عناصر الشبكة يقومون بعدها بتسويق هذه المركبات بكل سهولة عبر أرجاء الوطن بعد الحصول على بطاقات التأكيد بتواطؤ موظفين ببعض البلديات.

وأسفرت العملية عن توقيف جميع افراد الشبكة وعددهم 13 شخصا ينحدرون من ولايات الجزائر والبليدة وقالمة وتبسة، كما تم حجز 5 مركبات بالإضافة الى 35 ملفا قاعديا للمركبات المزورة ووصل ايداع بطاقة تسجيل وشهادة اقامة.

وتم تقديم جميع المشتبه فيهم --حسب البيان-- اول أمس امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش والذي امر بإيداعهم الحبس بمؤسسة اعادة التربية بالحراش.

 

 

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