منع العطل الشهرية وتجنيد فرق للعمل ليلا وبالعطل الأسبوعية

158 فرقة مختصة لمراقبة الأسواق والقصابات خلال رمضان بوهران

أبرقت وزارة التجارة لجميع مديرياتها الولائية على المستوى الوطني تعليمة مفادها منع العاملين بالقطاع من الإستفادة من العطل السنوية أو المؤقتة خلال فترة شهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام معدودات، وفي هذا الإطار أكدت مديرية التجارة لولاية وهران لجميع عمالها من أعوان التفتيش، ورئيس محقق رئيسي للتحقيقات الإقتصادية ورؤساء المصالح، بهذه التعليمة من أجل تكثيف المراقبة على الأسواق المحلية، محلات بيع المواد الغذائية، القصابات وغيرها.

أمر مدير التجارة في لقائه المغلق مع عمال قطاعه بتخصيص 158 فرقة تضم كل واحدة منها عوني تفتيش، منها 98 فرقة في مصلحة الممارسات التجارية و60 فرقة في مراقبة الجودة وقمع الغش، وستمس حملة المراقبة التي ستشمل كل الأسواق النظامية سواء اليومية أو الأسبوعية وكذلك محلات بيع المواد الغذائية وتم تخصيص فرق للعمل ليلا بعد الإفطار وكذلك خلال العطل الأسبوعية تفاديا لحدوث أية تجاوزات تمس الرفع من الأسعار أو ترويج مواد غذائية مجهولة المصدر أو تشارف مدة صلاحيتها على الإنتهاء وبالتالي تشكل خطرا جسيما على مستهلكيها.

ومن المنتظر أن يتم التنسيق مع كل من جمعية حماية المستهلك وكذلك الإتحاد العام للتجار الجزائريين والمصالح الأمنية متمثلة في مصالح الأمن والدرك الوطنيين، ناهيك عن تدعيم مقترح سوق الرحمة الذي سوف يتم تنظيمه خلال هذه السنة بقصر المعارض بالمدينة الجديدة، حيث سيتم ترويج سلع ومواد غذائية سليمة وصحية -وبأسعار منخفضة- موجهة للعائلات محدودة الدخل، كما تم الإتفاق على فتح سوق الرحمة -على الأقل أسبوع قبل شهر رمضان- حتى يستطيع المستهلكين إقتناء حاجياتهم الضرورية.

أحمد بن عطية