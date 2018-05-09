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جندت 187 عون لمراقبة العمليات التجارية وقمع الغش

مديرية التجارة بقسنطينة تلغي العطل خلال شهر رمضان

  09 ماي 2018 - 14:53   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث
مديرية التجارة بقسنطينة تلغي العطل خلال شهر رمضان

أكد مدير التجارة لولاية قسنطينة زيدان بولعراق، أن مديريته ضبطت رزنامة خاصة بما يتماشى مع الشهر الكريم، الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، يكون محورها الأساسي ضبط مواقيت العمل بتناسب وشهر رمضان، من خلال برمجة مناوبات ليلية وتخير فرق خاصة.

تنوي مديرية التجارة لولاية قسنطينة، تسخير 187 عون يكون نشاطهم في مجالي قمع الغش والممارسات التجارية، حيث سبق وأن أكد مدير التجارة أن مصالحه سخرت 90 عونا في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش، بالإضافة إلى 97 في مجال الممارسات التجارية، وذلك تحسبا لشهر رمضان، الذي سيتم خلاله ضبط مواقيت المداومة، وكذا برمجة مناوبات ليلية، مع العمل بشكل عادي خلال نهاية الأسبوع، فضلا عن تأجيل العطل طيلة شهر رمضان.

وأكد بولعراق بأنه سيتم التكثيف من التدخلات، بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك، موضحا بأن هناك وفرة في جميع المنتوجات الغذائية، سواء المقننة أو تلك التي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الكريم.

إلى ذلك أكد مدير التجارة بعاصمة الشرق، أنه -وعلى غرار الأعوام الماضية- سيتم استحداث بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سوق "الرحمة"، وكذا تسيطر برنامج خاص تميزه قافلة تحسيسية تستمر إلى ما بعد شهر رمضان لتجوب جميع البلديات، بالتعاون مع منظمة حماية المستهلك.

بخصوص احتمال تجدد أزمة حليب الأكياس ببعض مناطق ولاية قسنطينة -وخاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي- فقد سبق وأن أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة بالولاية، أن النقص المسجل قبل فترة في حليب الأكياس لا يعود إلى التذبذب في الإنتاج أو عدم وجود توازن بين حاجيات الولاية والكمية المنتجة التي تصل 231 ألف لتر يوميا، ثلثها يوزع في المدينة الجديدة، وإنما إلى أسباب أخرى قال إنها تتعلق بتمركز الفضاءات التجارية في منطقة ضيقة من ذات المدينة التي بدأت تتوسع، ما يجعل عمليات التوزيع تخلق نوعا من الاكتظاظ الذي يترجم على أنه نقص، مضيفا أن شهر الصيام لن يعرف أزمة في التزود بالحليب في كل مناطق الولاية.

 ط - ف

 

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