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مديرية التجارة لتيزي وزو:

تسخير 166 فرقة لقمع الغش ومراقبة النوعية خلال رمضان

  09 ماي 2018 - 14:53   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الحدث
تسخير 166 فرقة لقمع الغش ومراقبة النوعية خلال رمضان

كشفت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو أمس، عن مخطط عملها خلال شهر رمضان القادم، حيث سخرت فرق خاصة مختلطة بين مصالح التجارة والبيطرية من أجل مراقبة  المعاملات التجارية والنوعية وقمع الغش.

أكد مدير التجارة لتيزي وزو  قادة عجابي فإن عملية التحضير لشهر رمضان المبارك تمت عن طريق تسطير مخطط عمل خاص لمصالح المديرية التي قامت بتجنيد 166 فرقة موزعة عبر 67 بلدية تتضمنها الولاية وكل وفق صلاحيتها ومسؤولية تدخلها، سواء تعلق الأمر بقمع الغش أو مراقبة الممارسات التجارة على مستوى المحلات وكذا أسواق الجملة التي ستخضع طيلة الشهر الكريم إلى رقابة من طرف فرقتين طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة في مسعى محاربة ظاهرة المضاربة ورفع الأسعار. مضيفا أن المديرية قامت وحرصا منها على تطبيق  مخططها على الميدان بتجميد فإن أعوان سيسهرون أيضا بالتنسيق مع قوات الدرك الوطني بمراقبة نقاط العبور على مستوى المداخل الثلاثة للولاية المتواجدة بالبلديات التالية ذراع الميزان وإيعكوران وكذا تادمايت، حيث أن هذه الفرق المتنقلة ستقوم بمراقبة شروط حفظ ونقل المواد السريعة التلف ومراقبة المواد المحمية من لحوم بأنواعها المختلفة بالتعاون مع مصالح البيطرية مع الحرص أيضا على ضرورة احترام سلسلة التبريد للمواد الواسعة الاستهلاك والمقننة وكذا زيوت القلي تجنبا لتسجيل أي مخاطر ومشاكل قد تعود بالسلب على صحة المستهلك طيلة شهر الكريم. 

في الشأن المتعلق بالتجار الذين يغيرون صيغة نشاطهم التجاري خلال شهر الرمضان أكد ذات المتحدث أن مصالحه اعتمدت عدة إجراءات صارمة لمنع اي تحويل لنشاط تجاري مخالف للقانون ودون ترخيص من طرف المصالح المخول لها صلاحية القيام بذلك. 

أغيلاس. ب

 

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