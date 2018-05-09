إلى جانب فتح أسواق جوارية تزامنا مع حلوله

332 فرقة رقابة على مستوى 57 بلدية بالعاصمة خلال رمضان

تحرص مديرية التجارة لولاية الجزائر -ككل سنة- على فتح سبع أسواق جوارية أربعة أيام قبل شهر رمضان، على مستوى ولاية العاصمة تبيع منتجاتها بأسعار معقولة ومباشرة من المنتج الى المستهلك، كما خصصت ذات الجهة فرق رقابية على مستوى 75 بلدية .

حسب ما كشف عنه كريم قش مدير التجارة لولاية الجزائر لمصدر إذاعي فإن سبع أسواق جوارية ستفتح قبل رمضان أما بالنسبة للبلديات المعنية بفتح الأسواق هي اول ماي بسيدي امحمد ساحة الكيتاني بباب الوادي براقي حي إسماعيل يفصح بباب الزوار وبئر توتة وكوريفة ببلدية الحراش.

ودعت مديرية التجارة لولاية الجزائر كافة المتعاملين الاقتصاديين -من منتجين ومستوردين في مجال المواد الغذائية واسعة الاستهلاك- للمشاركة في الأسواق الخاصة بشهر رمضان لهذه السنة، أين ستنظم تظاهرة تجارية تتضمن إطلاق أسواق خاصة بهذه المناسبة وذلك ابتداء من 12 ماي2018 والتي ستحتضنها كل من المواقع التالية "ساحة أول ماي" التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين و"ساحة كيتاني"، شارع ميرة باب الواد ، بالإضافة إلى ساحة الاروقة الجزائرية سابقا و شارع احمد عساس براقي والفضاء المجاور لحي 2068 مسكن بباب الزوار والفضاء المحادي للسوق البلدي بجوار حي عدل بئر توتة بالإضافة إلى القطعة الأرضية الخاصة السوق البلدي الجواري وسط مدينة عين البنيان، وأخر فضاء بحي كوريفة الجديدة المقاطعة الإدارية الحراش، وقد خصصت المديرية للراغبين في المشاركة على الراغبين في المشاركة سحب الاستمارة المخصصة لذلك من مقر الهيئات المذكورة أدناه، أو مباشرة من الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة لولاية الجزائر.

وقال مدير التجارة بأن الأسعار في هذه الأسواق ستكون في متناول كل المواطنين بحيث تكون بها مؤسسات عمومية مكلفة بالتنظيم والتي ستعرض سلعها، بالإضافة الى عرض بعض الفلاحين لمنتوجاتهم بأسعار تنافسية مؤكدا في ذات الوقت عن تخصيص الـ 332 فرقة رقابة تعمل على مستوى 57 بلدية على مستوى الولاية.

من جهته، أكد النوي بوعزيز مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر لذات المصدر بان الاكتفاء الذاتي من انتاج الخضر خلال الشهر الفضيل سيتحقق قائلا بان الاكتفاء من انتاج الخضروات يفوق 116 بالمئة من الموجد على مستوى الولاية كما ان كل الخضروات موجودة هذا ما يسهل الاقتناء من طرف المواطنين يوميا إضافة الى وجود أسواق جملة مجاورة لولاية الجزائر على سبيل المثال سوق بوقرة وسوق بوفاريك وسوق الكاليتوس اذن الوفرة ستكون على مستوى هذه الولاية خاصة فيما يخص الخضروات.