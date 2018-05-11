تدمير 12 مخبأ للإرهابيين و 23 قنبلة تقليدية الصنع بكل من تبسة وباتنة وسكيكدة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أول أمس الأربعاء، إثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة بكل من تبسة وباتنة وسكيكدة، من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين و 23 قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة بكل من تبسة وباتنة وسكيكدة/ن.ع.5 والمدية/ن.ع.1، كشف ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 ماي 2018، اثنا عشر (12) مخبأ للإرهابيين و 23 قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6 "ثلاثة (03) تجار مخدرات وسبعة (07) مهربين وضبطت 20 كيلوغرام من الكيف المعالج و 1970 قرص مهلوس وأربع (04) مركبات رباعية الدفع و 7،5 طن من المواد الغذائية و 12 مولدا كهربائيا و 12 مطرقة ضغط".

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "ستة (06) تجار مخدرات وحجزت 56 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من بجاية/ن.ع.5 وتلمسان/ن.ع.2"، في حين أوقفت مفرزة أخرى بورقلة/ن.ع.4 "تاجر مخدرات بحوزته 8600قرص مهلوس".