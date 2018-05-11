تذبذب في الرحلات بين الجزائر وفرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن حدوث اضطرابات في خدمات النقل الجوي بين الجزائر وفرنسا يومي السبت والأحد، بسبب إضراب المراقبين الجويين لمنطقة مرسيليا.

وقالت الشركة في بيان لها، مساء أمس الخميس، "تعلم الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها أنه نظرا لإضراب المراقبين الجويين لمنطقة مرسيليا يومي السبت 12 والأحد 13 مايو 2018، فإنه من المرتقب تسجيل اضطرابات على جميع الرحلات انطلاقا ونحو فرنسا"، وأضاف "أن رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو أوروبا التي تعبر منطقة فرنسا ستكون معنية بهذه الاضطرابات، وطمأنت الجوية الجزائرية زبائنها أنه لن يكون هناك أي إلغاء أو تقليص في الرحلات المبرمجة.