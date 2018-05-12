اضطراب في رحلات الجوية بالعاصمة

تم اليوم السبت تحويل 6 رحلات (دولية وداخلية) لشركة الخطوط الجوية الجزائرية كان مقررا أن تهبط بمطار الجزائر نحو مطاري قسنطينة ووهران وذلك بسبب الضباب الكثيف

وقالت المكلفة بالأعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية مونيا برتوش لوكالة الانباء الجزائرية، أن أربعة (4) رحلات دولية انطلاقا من مطارات اسطنبول (تركيا) وواقادوقو ( بوركينا فاسو) ونيامي ( النيجر) تم تحويلها إلى مطار قسنطينة بينما تم تحويل رحلة داكار (السنغال) - الجزائر نحو مطار وهران

أما الرحلتين الداخليتين فيتعلق الامر بالرحلة الرابطة بين جانت و الجزائر التي حولت بدورها الى مطار قسنطينىة والرحلة تندوف - الجزائر تم تحويلها الى مطار وهرانوحسب برتوش فان الضباب الكثيف الذي ساد منطقة مطار الجزائر صبيحة اليوم السبت حال دون هبوط الطائرات بالنظر الى ضعف الرؤية و بالتالي تحويل الرحلات الى المطارات الأخرى بدواعي أمنية

و حسب المتحدثة سيتم التكفل بالركاب الذين تم تحويل رحلاتهم إلى غير محطة الهبوط الأصلية بالجزائر العاصمة ريثما تتحسن الأحوال الجوية (انقشاع الضباب) وذلك من خلال برمجة رحلات من قسنطينة و هران نحو العاصمة

للتذكير كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد اعلنت الخميس الماضي في بيان لها عن احتمال تسجيل اضطرابات في حركة النقل الجوي من و إلى فرنسا اليوم السبت و غدا الاحد و ذلك بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية الفرنسيين في منطقة مرسيليا

وقد تشمل هذه الاضطرابات ايضا كل الرحلات القادمة من مختلف المدن الاوربية التي تعبر المجال الجوي في منطقة مرسيليا حسب ذات المصدر