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بدوي...الجنوب كان له حظ وافر من المشاريع

  12 ماي 2018 - 15:30   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الحدث
بدوي...الجنوب كان له حظ وافر من المشاريع

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، السبت، بجانت بولاية إليزي أن الجنوب كان له "حظ وافر" من المشاريع التي أقرتها الدولة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح الوزير على هامش إشرافه على تدشين المحطة النهائية لمشروع خط أنبوب نقل الغاز إليزي-جانت أن "الجنوب كان له حظ وافر من عديد المشاريع التنموية التي أقرتها الدولة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "، وأضاف بدوي أن الجنوب يزخر بقدرات هامة في المجال الفلاحي والدليل على ذلك ما يوفره من منتوجات في السوق المحلية والأجنبية، داعيا إلى " تثمين كل الإنجازات وتجاوز ثقافة الاتكالية والأعذار خاصة في ظل التسهيلات التي أقرتها الحكومة في مختلف المجالات".

 

 

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